Je to doma! Milan Dzuriak patří mezi filantropy dvacetiletí

Jirkov - Mladý Jirkovan získal za své charitativní aktivity celorepublikové ocenění, které otevírá jeho projektu cestu do světa.

Milan Dzuriak s oceněnímFoto: archiv Milana Dzuriaka

V nohách tisíce kilometrů a v srdci nekonečné odhodlání. Příběh dvaadvacetiletého Milana Dzuriaka z Jirkova už místní dobře znají. Více než tři roky za cenu vlastní bolesti a vyčerpání pomáhá hendikepovaným dětem. Jeho úsilí teď ocenili i lidé z celé republiky a vynesli ho k Ceně pro mladé filantropy. Dzuriakův příběh se stal nejsilnějším filantropickým příběhem posledních dvaceti let.

Cenu uděluje Nadace Via, která podporuje dobročinné projekty po celé České republice už dvacet let. „Celkem jsme za ty roky ocenili přes sto dvacet projektů. Z nich letos porota vybrala dvacet nejsilnějších příběhů ve čtyřech kategoriích. Veřejnost poté zvolila vítěze,“ popisuje pozadí ocenění Zdeněk Mihalco z Nadace Via.

Milan Dzuriak zvítězil v kategorii, která oceňuje charitativní úsilí mladých lidí. Pro Dzuriaka bylo vítězství překvapením. „Nečekal jsem to. Spolu se mnou byly nominované i projekty, které fungují mnohem déle, jsou známější a zasáhly celou naši republiku. Proto mě překvapilo, že hlasující vybrali právě ten můj,“ říká Dzuriak.

Nadace Via už roky podporuje dobročinné projekty a upozorňuje na dobrodince kolem nás. foto: Nadace Via

Právě podpory veřejnosti si cení nejvíc. „Je úžasné vidět, že to co dělám, má smysl a oslovuje to i lidi mimo Jirkov a Chomutov, kteří nemají s projektem takový kontakt,“ neskrývá nadšení mladý filantrop.

Kromě dobrého pocitu přinese Milanovi ocenění i další pozitiva. „ K ceně se sice nevztahuje žádná finanční odměna, ale naše nadace bude projektu nadále pomáhat mediálně,“ říká Zdeněk Mihalco. A o mediální zájem asi nebude nouze. „Dostal jsem nabídku z televize, abych s nimi natočil o projektu jeden celý díl do jejich pořadu. A zájem o spolupráci vyjádřil i rozhlas,“ dodává Milan Dzuriak.

Kdo ale nechce čekat, až se stane z Milana mediální hvězda, může jeho úsilí podpořit už teď. Třeba příspěvkem do nadačního fondu, nebo se zúčastnit třetího ročníku Cesty proti bolesti, který se koná už 23. června.

Kdo je Milan DzuriakBývalý špičkový atlet, kterému kariéru zkazila nemoc kyčlí a Bechtěrevova choroba. Nový smysl života našel v pomoci druhým. Za cenu vlastní bolesti objel republiku na kole, nebo došel pěšky ze Sněžky do Chomutova. Dárci, které jeho příběh oslovil, věnovali peníze dětem, které bojují se zákeřnými chorobami. Milan pro ně získal 190 tisíc.