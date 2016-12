Dům bývalé pošty na náměstí v Jirkově po letech ožívá

Jirkov - Potemnělá okna domu číslo 5 naproti kinu v Jirkově už jsou minulostí. Po několika letech prázdný dům opět ožívá.

Dům č.5 v Jirkově nabízí prostor k pronájmu.Foto: Josef Dušek

Město ho letos nechalo zrekonstruovat. Prvním nájemníkem je zde místní fotografka. Další prostory nabízí město do pronájmu.



Spodní část domu je zatím pronajatá jen dočasně. Své budoucí zaměstnance tu školí společnost Attigente, která plánuje na jaře příštího roku otevřít v Jirkově call centrum. „Předpokládáme, že v únoru už pro ně budou připravené prostory v Ervěnicích, poté budou radní vybírat nového nájemce," dodala k tomu Marcela Vohnoutová, pověřená ředitelka společnosti Městská majetková Jirkov. Ta má dům ve své správě.



Rekonstrukce přišla město na více než pět milionů korun. Dům má novou fasádu a izolaci proti vlhkosti. Uvnitř jsou nové podlahy, dveře, štukové omítky, je zrekonstruované sociální zařízení a nově se také vybavila kuchyňka.



Také podkroví prošlo rekonstrukcí. Dělníci uklidili půdní prostory a nastříkali krovy proti dřevokazným houbám a dalším škůdcům.



Opravené prostory slouží městu také jako „záloha" pro případné rozšíření úřadu. Občas se totiž na vládní úrovni objevují úvahy, že by obce II. stupně mohly zase vydávat občanské průkazy.



„K tomu bychom se určitě přihlásili, protože teď musí všichni obyvatelé města kvůli občanským průkazům jezdit do Chomutova," říká starosta Radek Štejnar. Zatím však takové rozhodnutí nepadlo.



Dům č.p.5 původně sloužil jako městská knihovna, po jejím přestěhování tu byly kanceláře. Naposledy tu sídlil advokát.