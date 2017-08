Drsní motorkáři rozpřáhnou náruč, aby pomohli třem nemocným dětem

Chomutovsko /FOTO/ - V Droužkovicích pořádají benefiční 5. vyjížďku spojenou s koncerty kapel.

Jsou silní, nade vše si cení svobodné jízdy a jsou jich stovky. Motorkáři. Svou spanilou jízdou chtějí upozornit na tři těžce nemocné děti z Chomutovska a díky benefiční akci vydělat na to, co jim zdravotní pojišťovny neuhradí. Je tu pátá vyjížďka Bav se a pomáhej, kterou pořádají správní chlapi – motorkáři z Droužkovic. Odstartuje v pátek 1. září na tamním koupališti a potrvá do neděle.

Drsňáci vonící benzínem uspořádají nejen spanilou jízdu, ale také koncertní vystoupení několika českých kapel s doprovodným programem pro dospělé i děti. Vstupné bude dobrovolné. Veškerý výtěžek pak půjde ve prospěch sedmiletého Matýska Reinelta z Droužkovic, kterému motorkáři pomáhají už čtyři roky a jenž trpí svalovou dystrofií, kvůli níž postupně přichází o schopnost chodit. Do své nápomocné náruče však droužkovičtí jezdci přibrali také čtyřletou Magdalenku Krebnerovou a Magdalenku Kerlikovou z Chomutova. První z holčiček má vývojovou vadu horních končetin, druhé lékaři diagnostikovali nejtěžší formu dětské mozkové obrny a řadu dalších chorob.

„Jelikož letos bude takové malé jubileum, rozhodli jsme se rozšířit naši pomoc dalším nemocným dětem, které neměly takové štěstí jako my a život jim nadělil těžké onemocnění,“ přiblížil předseda spolku droužkovických motorkářů Marek Gaier. Ten doufá, že budou návštěvníci benefiční akce nejméně tak štědří, jako v uplynulých letech. Během nich se podařilo vybrat ve prospěch Matýska celkem dvě stě tisíc korun. Díky tomu dostal speciální vozík Benecykl, rodina mohla zaplatit bezbariérové bydlení a také rehabilitaci v šíři, kterou by zdravotní pojišťovna neproplatila.

„Pojišťovny zaplatí třeba tři kůry, oni jich ale potřebují více. Proto chceme ulevit rodinám a finančně pomoct. To se daří, protože má akce vzrůstající tendenci a v motorkářském světě se o ní ví,“ podotkl Gaier.

To rodiče nemocných dětí oceňují. „Hodně to pro nás znamená. V dnešní době, kdy nemůžu do práce, se nám finanční pomoc hodí,“ je vděčná maminka mladší z Magdalenek, Kateřina Krebnerová. Pro holčičku potřebuje více peněz na rehabilitace.

Tak vypadala vyjížďka loni:

A tak v roce 2014:

Více rehabilitačních pobytů, ale i kompenzačních a rehabilitačních pomůcek by z výtěžku mohla pořídit také rodina Magdalenky Kerlikové. „Pomáhají nám ale nejen peníze. Je hezký pocit, že na nás lidé myslí, i když nás neznají. Píší nám hezké věci,“ hřeje navíc maminku Hanu Kerlikovou.

Čtyřletá série motorkářských benefičních akcí obohatila také rodinu Matýska Reinelta, jehož maminka Jitka stála spolu s jezdci u zrodu vyjížděk. „Díky akci nám přišlo do života hodně skvělých lidí. Setkali jsme se i s negací, zřejmě lze závidět i to, že má člověk postižené dítě. Víc ale přišlo toho dobrého,“ hodnotí zpětně Jitka Reineltová. „Díky podpoře máme kvalitnější péči, například Matýskovi můžeme zajistit rolfterapii, která stojí spoustu peněz, ale udržuje svaly v kondici. Věcí, které je potřeba, je hodně, a když chcete s nemocí aktivně bojovat, je to nákladné,“ dodala. Podle jejích slov už se Matýskova nemoc hodně ozývá. „Snaží se běhat, pak se ale stane, že nemůže den, dva chodit. Schody už nevyjde,“ nastínila synův stav.

5. vyjížďka pro…Začne v pátek 1. září v 18 hodin a skončí v neděli 3. září v 10 hodin.

Diváci uvidí v sobotu 2. září ve 13.30 hodin spanilou jídu. Užijí si také soutěže a vyslechnou několik kapel. Mezi nimi skupinu Abdera, Black Ewe, Ex rock, Fat Bat, Hlahol, V.P.O.ho, Kabát revival CV, Covers for Lovers.

V areálu je možné stanovat.

Za tyto děti letos vyjedou

Magdalena Krebnerová

(4 roky)

Po porodu lékaři zjistili, že má holčička vývojovou vadu horních končetin. Dignóza zní: arthrogrypóza. Rodina byla zničená, jelikož z předchozích vyšetření nic nenapovídalo zdravotnímu postižení.

Od narození absolvuje rehabilitace a každodenní domácí cvičení. Do současnosti se povedlo Magdalence částečně uvolnit zápěstí a je schopná k práci používat tři prstíky na každé ruce. Na pravé ruce se povedl malý zázrak, a to rozhýbat loket. I přes svůj hendikep je Magdalenka veselá, odvážná a velká bojovnice a nastoupila do školky, kde se s pomocí asistentky statečně snaží vyrovnat ostatním dětem. Do budoucna ji čekají operace svalů na pravé ruce a následná rehabilitace, aby nebyla tolik závislá na pomoci druhých osob. Veškeré dary budou použity výhradně na rehabilitaci a pomůcky pro Magdalenku.



Magdalena Kerliková

(8 let)

Magdalenka příliš pospíchala na svět, narodila se o dva a půl měsíce dříve s váhou pouhých 1250 gramů. Vše se vyvíjelo dobře, neměla žádné větší komplikace, ale asi po třech týdnech lékaři rodičům sdělili, že prodělala periventrikulární leukomalacii, lidově řečeno mrtvici, 2. – 3. stupně, která bude mít celoživotní následky. Magdalenky diagnóza zní: nejtěžší forma dětské mozkové obrny, spastická kvadruparéza (postižení všech čtyř končetin), strabismus, oční vada CVI (nedovede správně vnímat prostor, vztahy v prostoru a má nedostatečně rozvinutou koordinaci zraku a motorické činnosti ruky), sekundární epilepsie a opožděný psychomotorický vývoj. Přes svůj věk nechodí, neleze ani nesedí. Zatím se jen přetáčí na bok a na bříško a snaží se plazit. Přesto je velmi vnímavá, trpělivá, zvědavá, plná optimismu, ale především to je velký smíšek a bojovník. Má ráda společnost, zajímají ji nové a pro ni neznámé věci a ráda se jim učí. Již chodí i do školy a je v ní moc spokojená a šikovná. Aby rodina mohla intenzivně rehabilitovat, musí řadu rehabilitací platit ze svého, protože je pojišťovny neproplácí. Stejné je to i s rehabilitačními a kompenzačními pomůckami. Rodina by ráda Magdalence pořídila Motomed Gracile 12, aby mohla intenzivně rehabilitovat i doma po celý rok.



Matthias Reinelt

(7 let)

Krátce po narození Matýskovi genetickým vyšetřením potvrdili, že trpí svalovou dystrofií Duchenneova typu. Tato nemoc je progresivní a neléčitelná. Chlapci ztrácejí schopnost chůze a v ČR se dožívají průměrně dvaceti let. Péče státu o takto nemocné velmi zaostává oproti zahraničí, proto se motorkáři snaží malému Matýskovi zlepšit důstojný život a jemu i jeho rodině pomoci, aby dosáhli na lepší péči, která je pro rodiny nesmírnou zátěží jak finanční, tak psychickou. Díky benefičním akcím motorkářů rodina pro Matýska za poslední čtyři roky získala přes dvě stě tisíc korun, za které mu pořídila speciální vozík Benecykl, mohla zařídit rekonstrukci bezbariérového bydlení a zaplatila rehabilitace. Každodenní rehabilitace, kondiční cvičení a masáže dávají Matýskovi naději, že se dočká zatím neexistujícího léku.