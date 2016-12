Dopravní špunt má v Kadani uvolnit nový „kruhák“ v ulici Kapitána Jaroše

Kadaň - Pod plánovanou stavbou však leží rozvody elektřiny, proto hrozí vyšší náklady.

Křižovatka ulic Kapitána Jaroše, Poštovní a 1. máje v Kadani (na snímku), dostane brzy podobu kruhového objezdu. Foto: Deník/Miroslav Rada

Hustý provoz v ulici Kapitána Jaroše v Kadani by měla příští rok zmírnit výstavba kruhového objezdu. Město počítá, že do jedné z nejfrekventovanějších křižovatek nasype zhruba 6,5 milionu korun.

„Je to na křižovatce s ulicí Poštovní a 1. máje. Je tam tak velký provoz, hlavně v odpoledních hodinách, že když chcete vyjet z těchto ulic směrem do města, tak se vám to prakticky nepodaří i několik minut," uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Ten kruhový objezd by určitě pomohl plynulosti i bezpečnosti dopravy," je přesvědčen.

Ke kruhové křižovatce už je vypracovaný projekt. Ukázalo se ale, že vyprojektovanou stavbu by o osm set tisíc prodražila přeložka rozvodů elektřiny, kterou by město muselo zaplatit. „Budeme tedy ještě diskutovat, zda by kruhový objezd nešlo zmenšit nebo posunout, aby přeložku nebylo nutné dělat," doplnil starosta.

Ulice Kapitána Jaroše spojuje průtah městem s historickým centrem, zároveň ale vede také k obchodnímu centru nebo mateřské školce.

S náklady 6,5 milionu korun by mělo jít ve městě v příštím roce o třetí největší investici.

Celkem plánuje osmnáctitisícová Kadaň příští rok investovat kolem 100 milionů korun.