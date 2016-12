Do zlepšení života na chomutovských sídlištích i do škol poplyne víc peněz

Chomutov - Desítky až stovky milionů do nových učeben, na vzdělání dětí a na zlepšení života obyvatel města. To vše schválili chomutovští zastupitelé.

SÍDLIŠTĚ. Partnerství mezi městem a agenturou má prospět právě jim. Na snímku sídliště Písečná.Foto: archiv Deník

Město Chomutov přijalo na sklonku letošního roku čtyřletý Strategický plán sociálního začleňování. Ten vznikl ve spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování, městem a jeho organizacemi, neziskovkami, školami, policií a dalšími místními institucemi.



Ve své podstatě se jedná o jakýsi jízdní řád, který má pomoci zlepšit život obyvatel ve městě a především na sídlištích. Díky tomu se město a všichni ostatní aktéři, zapojení v plánu, snáze dostanou k desítkám milionů korun. Ty půjdou do škol, vzdělávání, na bydlení, prevenci kriminality a do dalších oblastí.



Schválený plán dá všem zainteresovaným výhodu v čerpání peněz z Evropské unie. „Desítky až stovky milionů korun mohou jít na široké spektrum projektů. Od modernizace učeben a zrychlení internetu ve školách přes rozšíření služeb protidluhové poradny až po vybudování azylového domu pro rodiny s dětmi či bytů na půl cesty pro mládež, která opouští ústavní zařízení. Velkou prioritou je dále pomoc společenstvím vlastníků jednotek a družstvům na sídlištích. Je toho připraveno hodně," říká lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Kamila Zinčenková.



V příštím roce bude možné žádat o peníze na nejrůznější projekty. Díky schválení strategického plánu bude mít město Chomutov výhodnější pozici oproti ostatním městům nezapojeným do spolupráce s agenturou.



Strategický plán získal širokou podporu v městském zastupitelstvu, kde pro něj hlasovali všichni přítomní zastupitelé.