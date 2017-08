Do lehátek: Kadaň láká na plážové posezení před radnicí

Kadaň – Exotika na náměstí pomáhá oživit památkovou zónu.

"Pohoda," chválil si Miroslav Štěrba, který na kadaňském Mírovém náměstí vyzkoušel nové lehátko.Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Má je Praha, Brno i evropská města. Také Kadaň pořídila veřejná lehátka, na kterých návštěvníci mohou chytat bronz, číst a hovět si přímo pod radnicí na Mírovém náměstí.

Město je nechalo pořídit, aby lidé měli chuť a důvod vracet se do centra a nesměřovali jen za nákupy do supermarketů. „Abychom náměstí oživili, nasadili jsme šest lehátek. Vedle nich je i stoleček, kam si lidé mohou položit knížku,“ předeslal kadaňský starosta Jiří Kulhánek.

Pro řadu lidí plážová lehátka na náměstí představují exotiku. „Je to parádní věc. Normálně si smí člověk na náměstí posedět, když si ´zaplatí´ místo v zahradní restauraci a něco si tam objedná. Tady si můžu jen tak sednout, nebo si dokonce poležet,“ nadchlo Janu Michalincovou, která přijela s přítelem z Karlovarska. Oba lehátka vyzkoušeli, když chtěli ulevit nohám po výletě královským městem.

Vidina pohody na lehátku zlákala také Miroslava Štěrbu. „Dnes je to poprvé. Většinou jsem v pracovním nasazení a nemám na to chvíli, ale párkrát jsem viděl, jak tu lidi polehávali. Je to dobré,“ chválil novinku s úsměvem a v leže Kadaňan.

Kdy si hovětLehátka jsou připravená každý den včetně víkendů. Podmínkou je pěkné počasí. Každé ráno je vynášejí z Galerie Josefa Lieslera, kde jsou přes noc uskladněná, a v pět hodin odpoledne je galeristky zase skládají zpět. Od září budou lehátka ve všední dny k dispozici od úterka do pátku vždy od 13 do 18 hodin a o víkendech od 10 do 17 hodin.

Původně měla být lehátka stylová a se slunečníky, aby zapadala do historického centra, nakonec však město vsadilo na odlehčený plážový vzhled. Doplněná jsou stínítky a stolky. Město je pořídilo za padesát tisíc korun.

Lehátka nezůstanou jedinou atrakcí v srdci města. Už nyní Kadaňští zvažují, jak odpočinkovou zónu rozšířit o další zajímavost. Tou může být posezení v obří síti, zavěšené v čtvercovité dřevěné konstrukci o rozměrech šest krát šest metrů. „Dostali jsme nabídku, která nás zaujala. Spojíme se s dodavatelem, abychom zjistili technické možnosti, a vrátíme se k tomu na radě v září,“ prozradil starosta. Pokud vedení města věc posvětí, bude síť zvát k odpočinku na jaře příštího roku.

Další novinkou, která oživí centrum města, bude klasický žebřiňák, sloužící jako stylové pojízdné jeviště. Hrát na něm budou kapely i divadelní spolky a jakmile bude volný, zájemci se na něm budou moci fotit. „Žebřiňák už je ve výrobě, jeho premiéra by mohla přijít ve středu 13. září, kdy jsou na Mírovém náměstí farmářské trhy,“ doplnil starosta Kulhánek.