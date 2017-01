Do Krušných hor začal pravidelně vyrážet skibus

Chomutovsko - Skvělá zpráva nejen pro lyžaře. Od soboty 21. Byl zahájen pravidelný provoz skibusu do Krušných hor!

Ilustrační fotoFoto: archiv

Vyrážet bude každý víkend a potěší jak příznivce běžeckého, tak sjezdového lyžování. A stranou nemusí zůstat ani turisté, kteří se rádi nadýchají čerstvého horského vzduchu. Cílem skibusu jsou areály Pyšná, Svahová, Lesná nebo Mníšek.Přestože je plánován pravidelný výjezd do lyžařských areálů, vždy bude ještě záviset na aktuálních klimatických podmínkách. Zájemcům se proto doporučuje informovat se s předstihem v pátek na dispečinku dopravy, nebo na internetových stránkách. Zpáteční jízdenky stojí 45 korun pro dospělou osobu, pro děti od šesti let je to 23 korun. Lyžařské vybavení se přepravuje zdarma.