Do Chomutova Čelakovskou ne! Ulici na čtvrt roku zavřou

Chomutov - Kvůli rekonstrukci musejí motoristé a autobusy objízdnou trasou. Uzavírka začne už zítra.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Je to jako déja vu. Rušnou Čelakovského ulici v chomutově zavřou až do konce listopadu stavební práce, takže tisíce řidičů budou jezdit objížďkou. Jde o podobnou situaci jako na sklonku loňského roku, kdy byla ulice neprůjezdná téměř čtyři měsíce. Uzavírka začne už zítra, v pátek 18. srpna.

„V Čelakovského ulici bude pokračovat rekonstrukce povrchu silnice i chodníků. Město nechá vyměnit asfaltový povrch od nedávno rekonstruované křižovatky v ulici Čelakovského - Zborovská - Politických vězňů až po vjezd do městského parku,“ přiblížil rozsah prací mluvčí magistrátu Tomáš Branda.

Chodníky se po obou stranách rozšíří na nejméně dva metry a doplní je oku lahodící pásy s keři a trávou. Vjezdy k domům soukromých vlastníků vyplní žlutá zámková dlažba.

Přibudou parkovací místa

Mimo to vznikne dalších 27 parkovacích míst, nové budou i kanalizační vpusti a dva nasvícené přechody pro chodce. Obnovený bude ten před dětským domovem a další vznikne u východu z parku naproti Kouzelné školičce. „Druhý z přechodů a zúžení silnice by měly řidiče přimět sundat nohu z plynu. Ulice bude díky těmto opatřením bezpečnější,“ věří náměstek primátora David Dinda.

Změnám se nevyhne ani veřejné osvětlení, které nahradí nové lampy s originálními kryty, navrženými na přání města designéry. Jejich vzhled vychází z loga města.

Rekonstrukce si vyžádá takřka sedm milionů korun.

Zatímco budou stavaři Čelakovského ulici vracet lesk, řidiči musejí zatnout zuby. Jak oni, tak i cestující městskou hromadnou dopravou se do centra budou probíjet objízdnou trasou. To je v čase, kdy opravují most přes „třináctku“, čímž vznikl už jeden dopravní špunt, problém.

Zkušenost z loňska ukázala, že motoristy na cestě do města a z něj čekají fronty. „Ještě to mám v paměti, je to o nervy,“ říká Blanka Staňková z Chomutova. „Člověk musel počítat se čtvrthodinou navíc na cestě tam i zpátky,“ vzpomíná řidička.

Objízdná trasapovede ulicemi Mosteckou, Tomáše ze Štítného, Politických vězňů, Zborovskou, Palackého, Farského a Mánesova. Uzavírka se dotkne také autobusové linky číslo 306. Její objízdná trasa povede obousměrně ulicemi Mostecká, Tomáše ze Štítného, Politických vězňů a částí ulice Čelakovského. Autobus však bude zajíždět pouze na zastávku Gymnázium, ostatní linka obsluhovat nebude. Vzhledem k délce objížďky se prodlouží doba jízdy a tím dojde také ke změnám v jízdním řádu linky č. 306.

Ostatní linky na zastávku v Čelakovského ulici nezajíždějí už řadu týdnů. Je to kvůli rekonstrukci mostu, který vede na „třináctku“.