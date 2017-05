Diskotéka u domova důchodců? To je na Guinessovu knihu rekordů! zlobí se senior

Chomutov - Protihlukovou vyhlášku, která by upravila poměry mezi Admirálem a Merkurem s okolím, Chomutov nezměnil.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Vše zůstává při starém. Pozměňovací návrh, který by zahrnul do protihlukové vyhlášky diskotéku Admirál, neprošel. Neposvětila ho většina zastupitelů.

Nekonečný příběh, kdy se důchodci z pečovatelského domu Merkur, na který je diskotéka „nalepená“, snaží domoct svého klidu, pokračuje. Oni i obyvatelé okolních domů si opakovaně stěžují na hluk, který dělají noční návštěvníci diskotéky.

Určitá naděje jim kynula na posledním zasedání zastupitelstva, kdy se a zastupitel David Palán (PRO Chomutov) snažil prosadit pozměňovací návrh takzvané protihlukové vyhlášky. To se ale nepodařilo.

Vyhláška se vztahuje na veškerá sídliště i centrum města. Pouhou administrativní chybou z ní však před lety vypadla právě lokalita v okolí Merkuru a klubu Admirál, který je jednou ze dvou největších diskoték ve městě. „Absolutně nerozumím stavu, kdy léta necháváme bez povšimnutí problémovou provozovnu v naprosto neregulovaném stavu,“ začal zostra David Palán. „Myslím si, že pokud tuto lokalitu zahrneme do vyhlášky, ušetříme práci městské policii a učiníme významný krok ke zklidnění situace,“ dodal.

Problémem jsou lidé před podnikem

Podpory se však nedočkal. „Uznávám, že diskotéka pod domovem důchodců je nešťastné řešení. Majitel této diskotéky ale investoval velké prostředky do odhlučnění, pořadatelská služba funguje velice dobře, ovšem jejich pravomoc končí dveřmi této diskotéky,“ oponoval Jan Hartmann z PRO Chomutov. „Zbytek je věcí městské policie. Pokud strážníci stojí na parkovšti před Admirálem a pouze zírají na ty, kteří vycházejí ven a dělají nepořádek, tak nic žádná vyhláška nezmění,“ míní.

Jak se už dříve vyjádřil šéf chomutovských strážníků, městská policie však nemá oprávnění nakazovat, aby se lidé rozešli domů.

K problému se vyjádřili i lidé, kterých se přímo dotýká chování nočních hostů. „Bydlím v Merkuru skoro rok a za tu dobu tam bylo jen jednu víkendovou noc částečně ticho, a to jen proto, že byla taková bouřka, že nikdo nepřišel,“ uvedl Jiří Hladík. „Celá stavba duní minimálně do šestého patra, skleničky drnčí. Takovýto podnik v domově důchodců – to je na Guinessovu knihu rekordů. Ještě jsem neslyšel, že by to bylo někde jinde,“ rozčiluje ho. „Pokud neuvidíme vaši aktivitu, tak se budeme starat někde jinde, třeba u ombudsmanky paní Šabatové,“ pohrozil.

Primátor Marek Hrabáč (ANO 2011) byl pro variantu počkat s úpravami vyhlášky do doby, než vejde v platnost protikuřácký zákon, který vyžene kuřáky z restaurací do zahrádek. Tedy na konci května. „Bude tu mnohem větší problém, takže čekáme, co to udělá. Pak nás čeká komplexní přestavba a aktualizace celé vyhlášky v souvislosti s protikuřáckým zákonem,“ přislíbil primátor.