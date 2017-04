FOTO: Demolice mostu začala, na jeho místě bude nový

Chomutov - Na komplikace by se měli připravit chodci i řidiči. Pod "třináctkou" neprojedou, po ní jen pomalu.

Začala demolice mostu, který vede "třináctku" přes silnici na pomezí Cihlářské a Čelakovského ulice v Chomutově. Až do poloviny dubna pod viaduktem neprojede žádné auto. Neprojdou ale ani pěší, kteří se potřebují dostat na vlakovou zastávku Chomutov - město. Ti budou muset oklikou.

Silniční most je ve špatném stavu, proto ho odborníci navrhli strhnout a vystavět nový. Vše bude probíhat za provozu, kdy se řeka aut stáhne ze čtyř pruhů do dvou, takže bude možné pracovat vždy na jedné polovině mostu. Práce potrvají do listopadu.