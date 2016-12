Daniel Černý: Některými lidmi jsem byl samozřejmě otráven

Chomutov - Rozhovor s Danielem Černým, odvolaným primátorem Chomutova.

NYNÍ „JEN“ OBČAN a také opoziční zastupitel Daniel Černý.Foto: Deník/ Mirka Šebestová

V pondělí ho k překvapení mnohých odvolali z funkce primátora a spolu s ním i všechny spolustraníky z PRO Chomutov. V úterý šel na magistrát dokončit resty, měl už ale odpojenou mailovou poštu. „Byl to paradox, chtěli po mně dokončit práci, ale někdo dal příkaz, aby mi vypnuli maily," překvapeně líčí Daniel Černý. Dnes už „jen" občan Chomutova a opoziční zastupitel, ačkoli ho lidé stále zdraví „pane primátore". Mezitím prožil bezesnou noc, kdy přemýšlel o těch, kteří se zasloužili o jeho odvolání. Teď odpočívá a těší se se svou rodinou na Vánoce. Chomutovskému deníku to řekl v rozhovoru.

Nakolik vás překvapilo odvolání, které podpořili i koaliční partneři?

Velice mě překvapilo. U opozice a mafiánů to čekáte, u nejbližších jsem to nečekal. Teď řeknu dvě jména, která mě mrzí: Marek Hrabáč (nově zvolený chomutovský primátor) a Jaroslav Komínek (KSČM, koaliční partner). Spolupracovali jsme spolu, byli to mí přátelé, se kterými jsme strávili nějaký čas, dokonce mi byli v září na svatbě jako hosté a pak udělají takovou věc. A pak od nich samozřejmě slyším pouze nějaké zástupné argumenty, protože něco do novin říct musí, aby se obhájili.

Co říkáte na volbu primátora a obou náměstků?

Z výběru, který tam je, je Marek Hrabáč tím nejlepším. Umí s lidmi jednat, motivovat je, vyhazovat je s grácií. Je to výborný řídící typ. Líbil by se mi v mé firmě, sekýroval by celý tým, řídil ho a motivoval. Když to vyhodnotím manažersky, kdo má jaké schopnosti, a opominu morální vlastnosti, řekl bych, že tam jsou jediní dva z party koalice, kteří na to mají: Marek Hrabáč (ANO 2011) a Jan Mareš (ČSSD).

Více čtěte zde: Chomutov má nového primátora Marka Hrabáče

zde: PRO Chomutov mluví o korupci, koaliční partneři o nespolupráci

a zde: Puč proti hnutí PRO Chomutov: V Chomutově odvolali primátora a jeho radní





Ve vedení města jste byl rok a třičtvrtě, což je velmi krátká doba. Co se vám za tu dobu podařilo uskutečnit z vašich cílů?

Taková nejviditelnější věc je Kamencové jezero a vypovězení nevypověditelné smlouvy, úžasná věc. To si myslím, že všichni Chomutováci vnímají pozitivně. Samozřejmě jsme teprve v půlce bitvy o převzetí Kamenčáku, pak přijde mnoho let rekonstrukce areálu, který byl hrozným způsobem zanedbáván a investice tam nešly desítky let. To je dluh, který jsme převzali.

Pak musím říct, že nejzásadnější pro to, aby byla ekonomika transparentní s ohledem na výběrová řízení, byla nová směrnice. My všechny zakázky od sto tisíc dáváme na profil zadavatele, zveřejňujeme je a kterákoli firma se může přihlásit. Díky této směrnici jsem získal spoustu klidu, protože lobbisté pochopili, že v mé kanceláři se zakázky a peníze nerozdávají. My máme směrnici a nikdo ji nemůže obejít, ani primátor.

Dále „vyčištění" městské policie, zachránění trolejbusové dopravy a absolutní zákaz hazardu. Tady se prosázelo 600 milionů korun a neprosázeli je bohatí, ale ti nejchudší, kteří si mysleli, že lze něco vyhrát. Tady šlo o sociální problém.

Výborná záležitost je spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, díky které do Chomutova přitečou desítky milionů korun a jsem spokojený, že jsme převzali infocentrum, kde byla externí smlouva s dodavatelem, kde jsme platili 230 tisíc měsíčně za to, že tam byli dva lidi. Nechci se mýlit, ale myslím, že tu smlouvu podepsal Mareš a toho člověka máme zpátky.

A jedna zásadní věc, o které se nemluví. Když jsme nastoupili, zdědili jsme dluh 450 milionů korun. Byl to úvěr s odloženou splatností, který se začal splácet, když jsme nastoupili my. Bývalé vedení nezaplatilo ani kačku. Za rok a třičtvrtě jsme ten dluh snížili o 140 milionů. To je neuvěřitelná částka, ale i při tom se Chomutov dál rozvíjel a investice jsou vidět. Tam kde je to ve městě rozkopané, tam se právě investuje.

Povedlo se několik vhodných personálních změn. Například ředitele Chomutovské bytové. Kvalita jeho práce byla děsná. Novou směrnicí se nám také hodně vyčistil odbor investic, sami dali výpověď, protože tam pro nikoho nemohlo nic vyzbýt. Pro představu: natření fasády Kina Prahy stálo tři miliony, za ty peníze se ale staví celé domy. Jestli taková věc prošla a šéf investic to podepsal, tak v tom oboru nemá co dělat. Musel tam být i technik, který to administroval, ale také primátor a náměstek, kteří o tom věděli. Když se díváme na Zadní Vinohrady a kouknu na baráček, který si říká sauna a stál dvacet milionů a hřiště tři miliony, tak se ptám: kdo tam byl, když se ty zakázky uzavíraly? Máme je tu zpátky (ČSSD, pozn. red.), Bůh nás chraň.

Co se vám nepodařilo prosadit, případně litujete, že už u toho nebudete?

Nově vznikl odbor kanceláře primátora, který se má věnovat budování dobrého jména města, aby lidé, kteří Chomutov navštíví, řekli, že je to zajímavé město, kde je spousta úžasných věcí. Je tam nový nadšený dynamický tým, kde se mi podařilo vybrat dobrého vedoucího a ten přivedl kvalitní spolupracovníky. Mrzí mě, že v této práci nemůžu pokračovat.

Dále jsme rozjeli spolupráci mezi obcemi, abychom zpropagovali Chomutovsko jako celek. Nedokážu si představit, že by byl nový primátor ideově schopný a ochotný se s nimi scházet a řešit i jiné věci, než ty, které se týkají Chomutova.

Bohužel už nebudu mít šanci dotáhnout otevření zubní pohotovosti v Chomutově.

Na co se jako opoziční zastupitel zaměříte?

Když jste opoziční zastupitel, jste strašně omezený v přísunu informací, zatímco když na tom křesle sedíte, máte je odkryté. Já budu neustále poukazovat na minulé drancování městské policie, nakupování hlasů ČSSD a například čtyři parkovací karty Jana Mareše, které měl k dispozici a vztekle je vrátil, když jsem ho na to upozornil. Karta neslouží k tomu, aby parkovala celá rodina po Chomutově zdarma. Právě proto mě mrzí, že lidé s takto pokřivenou morálkou zase povedou město.

Neotrávila vás politika? Dáte si od ní na chvíli pokoj?

No já jsem Markovi Hrabáčovi říkal, že ho teď nějakou dobu nebudu zdravit, že mi to bude chvilku trvat. Tak samozřejmě jsem byl některými lidmi otráven.

Jinak ve středu jsem vše předal, sbalil si věci do dvou krabic od banánů a šel jsem domů. Musím ale říct, že najednou jsem získal volný čas, se kterým jsem nepočítal, a který jsem ještě dlouho neměl mít.

Včera jsem si stihl zajít na rehabilitaci, předevčírem jsem fotografoval modelku a večer si něco přečetl. Vozím ráno dítě do školy, protože na to mám čas. Je to strašně příjemné trávit víc času s rodinou. Tohle je pozitivní, že se můžu před Vánocemi zklidnit. Dnes v noci už jsem i normálně spal, nic mi v hlavě nešrotovalo, takže konec roku budu mít příjemný.

Půjdete do voleb příště?

No, ono to ani není dilema. Ano, protože my jim Chomutov nemůžeme nechat. Ale doufám, že se tu vygeneruje zase nová generace Chomutováků, kterým není osud Chomutova lhostejný, nebo že tu vznikne nějaký další subjekt, se kterým bude možná spolupráce. Neumím si představit, že bychom si sedli za jeden stůl s lidmi, kteří jsou v současných stranách. To je momentálně nepředstavitelné.