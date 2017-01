Další možnost jak strávit jarní prázdniny. V Chomutově otevřou miniškolu sportu

Chomutov - Výuka bruslení, základy lezení, cachtání v aquaparku i trocha ponaučení a kultury.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vojtěch Trubačík

Místa na příměstských táborech na celém Chomutovsku byla už minulý týden skoro rozebraná, teď ale mají děti i rodiče další příležitost.



„Potom co se nám osvědčila miniškola sportu přes letní prázdniny, kterou si pochvalovali děti i rodiče, jsme se rozhodli využít i týden jarního volna a sportovní kurzy pro děti otevřít už na přelomu února a března, během jarních prázdnin," popisuje jednatelka Kultury a sportu Věra Fyčová. Na programu je výuka bruslení na zimním stadionu, základy lezeckého výcviku v lezecké aréně v Jirkově a mnoho dalšího. Na programu sice chybí tolik oblíbené rukodělné dílničky, ale i proto mají pořadatelé vysvětlení. „Vezmeme děti na Červený hrádek, kde v současnosti probíhá výstava hraček nebo do zooparku," říká Fryčová. Poplatek za tábor je 1750 korun na týden, v případě nárazových případů se jedná o 350 korun. V ceně je zahrnuto i stravování, pitný režim a vstupné do všech areálů. Zájemcům se doporučuje neváhat, místa také rychle mizí.