Čtvrt roku řidiči nezaparkují u sebe doma, v sousedních ulicích si připlatí

Chomutov – Město přidalo parkovací automaty vedle uzavřených ulic, kde probíhají rekonstrukce.

Nové parkovací automaty jsou připraveny na páteční premiéruFoto: Deník/Kamila Minaříková

Parkovací manévry přes půl města, nebo pomalé rozbíjení prasátka. V chomutovské ulici Šafaříkova začaly dlouhodobé stavební práce, které odřízly od pohodlného parkování stovky lidí. Město jim dočasnými parkovacími místy neodlehčí, naopak se rozhodlo zpoplatnit parkoviště v sousedních ulicích. Prý tak činí na přání samotných občanů.

Šafaříkova ulice bude kvůli pracím úplně uzavřená a neprůjezdná až do poloviny prosince. Místa pro parkování musejí hledat obyvatelé hustě obydlené cihlové zástavby a několika panelových domů, a to i z vedlejších ulic, které stavební práce odstřihly od privátních parkovacích míst. Ty uzavření ulice rozčiluje nejvíce, s vlastním omezením nepočítali. „Jednoho večera se u vjezdu k našim domům objevila cedule, že do konce prosince platí zákaz vjezdu, protože se na sousední křižovatce kope,“ říká Iva Kohoutová. „Nechápu, proč by to mělo omezovat i nás. To je prevence, kdyby se dělníkům šprajcl bagr, nebo proč?“ zlobí se nájemnice.

Současná situace komplikuje parkování i řidičům, kteří bydlí v sousední ulici Blatenská. Ta trpí nedostatkem parkovacích míst dlouhodobě. „Kolem 18. hodiny, když už jsou všichni z práce doma, je zaparkovat problém,“ vypráví Michal Hora z Blatenské. „Co se začalo kopat, jsem už několikrát skončil i na parkovišti u supermarketu,“ popisuje Hora.

Útočiště ve vedlejších ulicích už budou ale řidiči hledat jen marně. Město se je rozhodlo od pátku 15. září zpoplatnit. „Týká se to ulic Blatenská, Škroupova a Štefánikova náměstí,“ říká vedoucí pracovní skupiny pro parkování Theodor Sojka. „V těchto ulicích budou platit parkovací karty a zároveň krátkodobé placené parkování,“ upřesňuje Sojka. Za půlhodinu zaplatíte pět korun, každá další hodina bude stát dvacet korun.

Za zpoplatněním ulic nestojí podle vyjádření města snaha obohatit městskou pokladnu, ale pohodlí občanů. Ti si měli stěžovat na parkování bez jakékoli regulace, kterého měli zneužívat především řidiči jedoucí do zaměstnání v různých částech Chomutova.

Kromě výše jmenovaných ulic se dotkne páteční zpoplatnění i další části města, Školní ulice. „V ulici bude parkování určeno rezidentům, a to za tisíc korun ročně nebo za 150 korun na měsíc,“ vypočítává mluvčí města Tomáš Branda.

Rekonstrukce skončí v lednu

Stavební práce by měly v Šafaříkově ulici, pokud bude dobré počasí a nepříliš tuhá zima, skončit v polovině prosince. Podle plánu tam vzniknou i nová parkovací místa. „Z dvousměrné ulice bude jednosměrná z ulice Blatenská k Jiráskově a se šířkou vozovky čtyři metry. To pomůže k vytvoření 73 parkovacích míst,“ uzavírá Tomáš Branda. Do budoucna by mělo v souběžných ulicích přibýt celkově až 240 míst.