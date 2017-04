Chytré hřiště v Kadani domyslí chytré děti

Kadaň - Některé atrakce chtěl vyrobit vítěz výběrového řízení, jenže další uchazeč podal stížnost pro údajné plagiátorství. Město tedy sporné prvky vynechá a nové atrakce vymyslí místní lidé

Nové herní prvky jsou součástí projektu revitalizace sídliště Rumburských hrdinů. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Vít Černý

Už několikrát Kadaň vsadila na nápaditost a tvořivost místních a vyplatilo se jí to. Příležitost proměnit nápady ve skutečnost jim nabídne i tentokrát. Při stavbě chytrého hřiště.

Město by chtělo letos vystavět základ s vodním prvkem, jehož součástí je Archimédův šroub a přibližně dvacet atrakcí. Téměř polovina plochy hřiště ale zůstane nedotčená. "Necháme na dětech a dospělácích, aby nám navrhli, co by tam chtěli postavit. Zapojíme třeba naše fyzikáře, nebo se najde někdo, kdo sám něco vyrobí. Mohou to být i školáci. Myslím, že je tu dost lidí, kteří mají nápady," věří kadaňský starosta Jiří Kulhánek.

Výstavba neobyčejného hřiště, které rozvíjí tvořivost a kde si děti mohou hrát na malé fyziky, hydrology či biology, přitom byla pro letošek ohrožena. Město vybralo ve výběrovém řízení zhotovitele, který nabídl, že některé herní prvky vyrobí sám a poměrně levně. Neúspěšný uchazeč ale výsledek tendru napadl s tím, že by se jednalo o plagiátorství a podal stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten dal stěžovateli za pravdu, ovšem ve zcela jiném ohledu. "Shodil nám to na drobné administrativní věci, k možnému plagiátorství se ale nevyjádřil, takže stále nevíme, na čem jsme," podotkl starosta. Než by město podávalo rozklad a čekalo dlouhé měsíce, jak věc dopadne, raději vše vrací na začátek. Nechává přepracovat projekt a poté vypíše nové výběrové řízení. Pravděpodobně to bude do začátku léta.

Aby se situace neopakovala, z projektu vypadne více než deset sporných herních prvků. Mezi nimi světelný hranol a kovové akustické prvky jako xylofon. Na vodní atrakci se šnekovým mechanismem, která vytlačuje vodu a je ústředním prvkem, město vypíše architektonickou soutěž.

Náměstí, omalovánky, vinětaKadaň se nebojí spolupracovat s místními lidmi, dětmi a studenty. Díky tomu ve městě vyrostlo Studentské náměstí, které navrhl středoškolák, omalovánky pro město namaloval kadaňský táta a například návrhy na vinětu pro Kadaňské víno mohly zcela seriózně posílat i malé děti.

Na hřišti zůstanou podle původního záměru vodní staveniště s pumpou a mlýnkem, bagr na písek, dřevěné váhy či sluneční hodiny.

Co je ale podstatné, zbytek vymyslí kadaňské děti, jejich rodiče a přátelé a město pomohou jejich nápady uskutečnit. "Od počátku bylo záměrem, že se s nápady přidají i děti, školy a rodiče. Teď se to ale posunulo na úplně jinou úroveň," líbí se kadaňskému radnímu a řediteli tamního gymnázia Tomáši Oršulákovi, který původně přišel s nápadem chytré hřiště vybudovat. "Hřiště bude nejen chytré, ale stále také nové a moderní, protože prvky budou přibývat postupně podle toho, s jakým nápadem kdo přijde," ocenil.

Náklady: zhruba 8 milionů

Hřiště vznikne u výjezdu z města směrem na Tušimice, kde bývala kasárna. Původně mělo vyjít na takřka 16 milionů korun, nově to bude přibližně polovina sumy.