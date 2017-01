Chomutovští strážníci mají nového parťáka: vlčáka Bena

Chomutov - Psovodka s ním obráží problémové lokality jako je Písečná, Zahradní a Kamenná a měla ho s sebou i na hokejovém utkání.

Ben. Dvouletý německý ovčák si svoji premiéru v ulicích odbyl na začátku ledna. Foto: Deník/Kamila Minaříková

Své práci je naprosto oddaný, mezi kolegy se cítí jako doma, jen je trošku skoupý na slovíčko. Městská policie se rozrostla o nového člena, policejní řady doplnil čtyřnohý kolega Ben. Dvouletý německý ovčák nastoupil do služby v prosinci a je prvním služebním psem u městské policie v novodobé historii.

„Impuls přišel přímo od naší strážnice, která je pejskařka a vyslovila přání, zda by si mohla pořídit služebního psa. Nám se nápad líbil a tak jsme souhlasili," popisuje rozhodnutí ředitel městské policie Tomáš Douda. Pes patří strážnici psovodce, se kterou mimo službu sdílí i domácnost, policii ho pronajímá. „Jsme domluvení na nějakém vyrovnání nákladů, městská policie se podílí na financování veterinární péče nebo krmiva a dalších výdajů," upřesňuje Tomáš Douda. Strážnice je milovnice psů a s německými ovčáky má už bohaté zkušenosti.

„Původně jsem chtěla vycvičit svojí vlastní fenu, je jí už ale jedenáct let a na výcvik už byla příliš stará, proto jsem se rozhodla pořídit psa nového," říká psovodka. Výběr nového chlupáče ale nebyl jednoduchý.

„Dostala jsem nejprve na výběr z předem vytipovaných psů, ukázalo se ale, že žádný z nich není pro výcvik vhodný," líčí strážnice. Nakonec rozhodla náhoda. „Objevila jsem inzerát na facebooku, předchozí majitelka Bena už nezvládala a rozhodla se věnovat ho do dobrých rukou někomu jinému," doplnila.

PES PODSTOUPIL NÁROČNÝ VÝCVIK

Psovodku čekala ale ještě dlouhá cesta. Ben musel projít opravdu náročným výcvikem, který vedla psovodka sama. „Základem je už samotný pes. Musí mít vhodnou povahu, což znamená, že se nechce hned s každým kamarádit a musí mít v sobě jistou dávku nedůvěry," prozrazuje strážnice.

Zkoušky na policejním prezidiu zvládli oba na jedničku. „Výsledky měl Ben vynikající, dokonce nám řekli, že s takovým charakterem a vlastnostmi se nesetkávají často," popisuje pyšně Tomáš Douda. Ještě zbývalo zařídit novému kolegovi pracovní zázemí a vybudovat nový kotec s boudou a mohl být nasazen do služby.

Hokejovou premiéru si odbyl na zápase s Kometou Brno 13. ledna a po boku své paničky pravidelně obráží problémové lokality, jako jsou sídliště Zahradní, Písečná a Kamenná.

BEZ POVELU NEZAÚTOČÍ

Tvrdě zasahovat Ben ještě nikde nemusel, ředitel Douda ale psa popsal jako hlídače „do roztrhání těla".

A jak takový zásah služebního psa vypadá? „Ben chodí s košíkem a nemůže používat zuby, ale je vycvičen tak, aby dokázal zasáhnout i s košíkem a agresorovi uštědřit pěkných pár ran, jinak základ jeho obrany spočívá v tom, že na útočníka skočí a snaží se ho dostat od napadeného strážníka," popisuje psovodka. „Košík samozřejmě sundat můžeme, ale to si žádá až výjimečná situace, třeba když útočník vytáhne zbraň. Do provozoven a na hokej chodí s košíkem. Je zkrátka na mojí zodpovědnosti, abych vyhodnotila situaci a okamžitě vhodně zareagovala a nevystavila zbytečně nebezpečí jak sebe, tak samozřejmě i civilisty," pokračuje.

Podle jejího vyjádření snáší Ben nasazení psychicky i fyzicky dobře. „Služba je obecně pro psy velmi náročná, ale Ben je mladý pes a výborně regeneruje, večer je třeba unavený, ale ráno je zase v plné síle," líčí psovodka.

OHLASY NA SÍTÍCH

Na sociálních sítích se po zveřejnění zprávy o novém služebním psu sešlo několik desítek komentářů. Ačkoli se jedná ve většině o pozitivní reakce, objevil se i komentář, který si stěžoval, že pes se chová na zápasech agresivně.

Ředitel Douda i psovodka nařčení ale odmítají. „Pes dělá jenom to, k čemu dostane pokyn a je vyloučeno, že by sám o sobě někoho napadl," říká ředitel.

„Samozřejmě, že jsou zápasy a s nimi spojený hluk a velké množství lidí stresující, ale pes je vycvičený, leží u nohy a ani se nehne, natož aby na někoho začal agresivně štěkat. Sám bez pokynu by zaútočil jedině v případě, kdy by mě někdo fyzicky napadl," říká psovodka.

Velkou radost podle ní mají ze psa zaměstnanci magistrátu, které někdy musí policie při výkonu služby doprovázet. „Dokonce nám Bena pochválily závadové osoby, u kterých jsme zasahovali," usmívá se paradoxu psovodka.

NAD DALŠÍMI PSY VISÍ OTAZNÍK

Přestože jsou s Benem zatím ty nejlepší zkušenosti, městská policie stále neví, zda pořídí dalšího psa.

„Zatím je to první vlaštovka a ta jaro nedělá, musíme si to důkladně promyslet, jestli je to v zájmu policie. Slyšíme hlasy pro i proti a neradi bychom udělali ukvapené rozhodnutí," vysvětluje Tomáš Douda. „Já osobně bych ho ale chtěl," prozradil ředitel.