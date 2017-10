Chomutovský Aquasvět čekají změny. Plavcům ku prospěchu

Chomutov – Zařízení ruší sanitární den a bazén otevře i v další dny.

Plavcům je k dispozici bazén s délkou 25 metrůFoto: archiv Deníku

Vydrželi dlouhou odstávku, za odměnu teď dostanou více prostoru ke sportování. Na návštěvníky chomutovského Aquasvěta čekají od prvního října změny. Nemusejí se ale bát, že by byly stejně nepříjemné jako čtrnáctidenní záříjová pauza. Právě naopak - bazén jim bude k dispozici více dní.

Nejdůležitější novinkou je zrušení sanitárního dne. Ten probíhal zatím v pondělí a ukrajoval návštěvníkům čas, kdy mohli akvapark navštívit. „Od října se ale přesouvá z ranních do večerních hodin a bude probíhat až po skončení návštěvní doby. Návštěvníky tedy omezovat nebude,“ říká Pavlína Skopová, vedoucí marketingu chomutovské Kultury a sportu.

Ke zrušení údržbářské pauzy se rozhodlo vedení Aquasvěta kvůli náporu zájemců o ranní plavání. „Přibývají opravdu vysokým tempem,“ říká jednatelka Kultury a sportu v Chomutově Věra Fryčová.

Pro řadu lidí je totiž ranní plavání jistotou v aktivním a zdravém životním stylu a kvůli bazénu neváhají vstávat i v opravdu brzkých ranních hodinách, kdy ještě i budíky mají hlubokou půlnoc. „Chodím plavat třikrát, čtyřikrát do týdne,“ říká sedmadvacetiletá Daniela Kolářová z Chomutova. „Než jsem nastoupila do práce, cvičila jsem přes den v posilovně, teď už jsem ale odpoledne unavená a pěkně líná,“ usmívá se Kolářová. „Proto chodím ráno plavat, celý den mě hřeje pocit, že mám splněno a mám i víc energie do práce,“ dodává mladá sportovkyně.

Ranní plavání každý všední den

Ranní plavání můžete vyzkoušet od pondělí do pátku, od 6 do 8 hodin ráno. Celý bazén je vyhrazený amatérským plavcům, v žádné dráze se v tu dobu profesionální tréninky nekonají.

Po zrušení sanitárního dne se navíc otevře i prostor pro další školní kurzy plavání, na některé školy se zatím kvůli velkému zájmu nedostalo.

Plánované říjnové změny se dotknou i večerního plavání, které dosud probíhalo o každém sudém pátku od 20 do 22 hodin. „Chodilo čím dál méně lidí, málokdo měl chuť plavat do deseti hodin do večera,“ říká Věra Fryčová. „Proto jsme se rozhodli raději rozšířit možnosti ranním plavcům,“ vysvětluje Fryčová. „Ale to neznamená, že už se nikdy večerní plavání nevrátí,“ ubezpečuje jednatelka.