Chomutovské děti cvičí zpěv koled. Zanotují je na náměstí

Chomutov – Čtyři desítky kurážných dětí z chomutovských mateřských škol v těchto dnech pilně nacvičují na své vystoupení v rámci akce Deníku Česko zpívá koledy. už ve středu je budou zpívat na náměstí

Česko zpívá koledy Chomutov 2015Foto: Deník/Roman Dušek

Večer 14. prosince se chomutovským náměstím 1. máje rozezní sborový zpěv malých zpěváčků pod vedením sbormistryně Elišky Smetanové z Mateřské školky Písnička. „Děti byly vybrány z deseti školek, jedná se o dobré zpěváky a zároveň o děti, kterým nechybí kuráž," přiblížila Smetanová. Důležitou roli při výběru hrála také spolupráce rodičů. „Museli své ratolesti vodit na zkoušky, vyzvedávat je a v neposlední řadě je musí doprovodit i na náměstí, kde si spolu s nimi zazpívají," vysvětluje sbormistryně.

Školky

Žáčky se rozhodli podpořit i zaměstnanci školek – zazpívají si s nimi i kuchařky, ostatní učitelé a dokonce i správci budov. V repertoáru nebudou chybět osvědčené klasiky, jako Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí, ale ani jiné adventní písně, které si sbor nacvičil nad rámec programu.

Děti rozhodně netrpí žádnou trémou, Eliška Smetanová vede sbor od roku 2008 a s dětmi vystupuje pravidelně. „Naposledy jsme na náměstí vystupovali na konci listopadu a to je i důvod, proč letos už posluchači neuslyší ukulele, na které děti hráli loni," vysvětluje absenci netradičního, ale o to zajímavějšího hudebního nástroje Smetanová. „Chtěli jsme zkusit něco jiného a rozšířili jsme proto arzenál hudebních nástrojů, takže letos děti zpěv sami doprovodí hrou na xylofony, dřívka nebo rolničkami," vyjmenovává Smetanová.

Akce Deníku, Česko zpívá koledy, začne ve středu 14. 12 od 18:00 hodin. Malí zpěváčci za ni budou odměněni čokoládovými figurkami a adventními kalendář, které věnoval chomutovský Globus.

Jinde v Chomutově

Kromě programu na náměstí budou znít koledy i na jiných místech po celém Chomutovsku. Letošního ročníku se účastní Domeček, mateřinky Písnička na Zahradní a Mateřské školy Klíček a také zpěváci z Domova pro seniory na Písečné. Kromě Chomutova zazní koledy i v jirkovském mateřském centru a miniškolce Archa 777. Odvahu a chuť zanotovat si našli i klienti a zaměstnanci Městské správy sociálních služeb v Kadani. V Klášterci se vánoční písně rozezní na 4. Základní škole v Klášterci nad Ohří a na pod vánočním stromem na náměstí Doktora E. Beneše. Zpívání nebude stát na okraji ani na vesnicích, v Údlicích se zapojí základní škola i veřejnost u vánočního stromu, pozadu nezůstane ani Dětský domov ve Vysoké Peci.