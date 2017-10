Chomutované už zkrášlují město podle svých nápadů

Chomutov - Skončily práce na prvních projektech z městského rozpočtu, které vymysleli občané.

Radnice v Chomutově.Foto: Deník/Josef Dušek

Opravit zeď, která už dělá ostudu, vylepšit výletní cíle o ještě více zábavy nebo vrátit městskému parku zašlou slávu. V červnu odhlasovali obyvatelé Chomutova návrhy, které by jim měly zpříjemnit život ve městě. Město se už pustilo do jejich realizace, hotové jsou zatím dva.

Na konci prázdnin vstoupil do života projekt Chomutovanů Petra Miltnera a Petra Prokeše - oprava lesní cesty, vedoucí hojně navštěvovaným Bezručovým údolím. Na staré trase vyrostly nové dřevěné lávky, které činí terén dobře přístupný i v místech nebezpečných srázů, nebo v místech, kde chůzi komplikuje drolivý nestabilní kamenný povrch. Autor nápadu je s výsledkem spokojený. „Moc se to povedlo. Lesní cesta je teď schůdnější pro větší množství lidí,“ pochvaluje si jeden z navrhovatelů Petr Miltner.

Druhý návrh, který se už proměnil ve skutečnost, je nové zábradlí na lávce v Děvínské ulici. Původní zábradlí lávky přes vodní přivaděč totiž nebudilo příliš velkou důvěru a Chomutovanka Pavlína Buršová se proto rozhodla, že podá návrh na jeho vylepšení k větší bezpečnosti. „Staré zábradlí mělo pouze dvě tyče s velkým prostorem mezi nimi. Malé děti mohly přes zábradlí přepadnout,“ vysvětluje navrhované vylepšení Buršová. Teď je zábradlí vyplněno hustou sítí kovových příček, kterými neproklouzne snad ani myš.

Na realizaci čeká ještě dalších jedenáct nápadů. Do konce října by město mělo nechat opravit psí útulek. Práce začaly už v září. V pořadí je i zhotovení květinových hodin, které město umístí poblíž Hotelu 99.

V Klášterci jsou návrhy zatím překvapení

Inspiraci k většímu zapojení občanů do zkrášlování města si od Chomutova vzal i Klášterec. Uzávěrka návrhů proběhla tuto sobotu. O jakých projektech budou Klášterečané dále rozhodovat, je zatím ale tajemstvím. „Teď posoudíme, zda všechny splňují podmínky zadání a podobné náležitosti,“ vysvětluje mluvčí města Adéla Václavíková. „V listopadu proběhnou kampaně jednotlivých žadatelů. Aby své projekty představili. Hlasování pak proběhne v prosinci,“ dodává mluvčí Václavíková.

Jirkov se přidá také

O vyhlášení participativního rozpočtu uvažuje také Jirkov. „Pokud se shodneme se zastupiteli na výši částky a systému, jakým budou občané rozhodovat o použití vyčleněných peněz, rádi bychom to udělali už příští rok," říká starosta města Radek Štejnar.

K hlasování města využívají metodu, kterou vymyslel český miliardář a filantrop Karel Janeček. Nese název D21 (známá také jako demokracie 21). „Jde o prokazatelně nejdemokratičtější styl hlasování, kdy má hlasující dva kladné a jeden záporný hlas, a to poměrově, pokud by se sešlo hodně projektů. Je to 4.2 a tak dále,“ poznamenává mluvčí Klášterce Adéla Václavíková.