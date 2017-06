Chomutované navrhli, za co utratit pět milionů

Chomutov - Od pondělka bude probíhat hlasování o nejlepší návrhy. Potrvá dva týdny.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Ping-pongový stůl na sídlišti, solární lavičky v centru Chomutova, opravit ostudnou hřbitovní zeď. Chomutovu se sešlo 28 návrhů, co vylepšit v ulicích města. Poslala je sama veřejnost. Ta také odhlasuje, které z nich se promění v realitu.

Například upravení okolí fontány v městském parku by si přála Markéta Fridrichová. "Okolí betonové fontány je plné odpadků, nedopalků, rozbitého skla… nepořádek je tam obrovský," napsala k návrhu. "A široko daleko žádný odpadkový koš. Kromě vandalů do téhle části parku skoro nikdo nechodí a to je škoda. Za mého dětství jsme sem chodili skákat panáka skoro každý den," dodala. Přála by si doplnění parku o odpadkové koše, úpravy posezení a obnovu záhonů v celkové sumě sto tisíc korun.

Své návrhy neposílali jen dospělí, osmělily se také děti. "Jmenuji se Tobiáš Kuchař, je mi 14 let a moc rád bych hrál stolní tenis, ping-pong. Nikde ve svém okolí nemám možnost si zahrát," lituje zřejmě nejmladší navrhovatel. "Do bytu se nám bohužel ping-pongový stůl nevejde. Proto bych chtěl na sídlišti postavit malý, finančně nenáročný stůl," dodal s tím, že by si ho přál ve Skalkové ulici.

Ping-pongový stůl by chtěli i na hřišti "Domovinka", dále se mezi návrhy objevilo hřiště na stále populárnější discgolf či moderní návrh pořídit dvě solární lavičky do centra, kde by bylo možné dobít si mobily a tablety. Lidé však projevili zájem také o zdánlivě všední věci, jako jsou opravy chodníků, přechod pro chodce před školkou či oprava hřbitovní zdi, aby bylo pietní místo důstojné.

Hlasovat se začne v pondělí

Počínaje pondělím 12. června bude moci veřejnost o návrzích hlasovat prostřednictvím webových stránek naschomutov.cz. Každý hlasující může udělit až devět kladných hlasů a návrhům, se kterými nesouhlasí, dát čtyři záporné. Hlasování potrvá do neděle 25. června.

Pro vstup do hlasovací aplikace je třeba uvést PIN kód, který bude každému zdarma poslán na mobil. Kdo nemá přístup k mobilu nebo internetu, může hlasovat z tabletu v městském infocentru.

Město vybere návrhy, které získají nejméně padesát hlasů po odečtení záporných bodů, a to až do vyčerpání stanovené částky pět milionů korun.

Rozpočet, o němž smí rozhodovat sami lidé, se jmenuje participativní, jinak řečeno také účastnický, a je procesem přímé, dobrovolné a univerzální demokracie. V řadě měst už s ním pracují. Ne každé je ale tak štědré jako Chomutov. V jeho případě tvoří participativní rozpočet zhruba dvě procenta celkových investic za rok, což město řadí k těm velkorysejším.

Návrhy, o kterých se bude hlasovatOprava obvodové zdi hřbitova v Beethovenově ulici, Lavičky/ park – cyklostezka Březenecká, Přestupák na Palacké a také park, Bike areál Chomutov, Přímořské zátiší v parku, obnova květinových hodin, Proměna dvora Husovo náměstí 38, přechod pro chodce na Březenecké k Penny, přechod pro chodce před MŠ Radost na Palackého ulici, rekonstrukce chodníků v Jirkovského ulici, hřiště s umělým povrchem a mantinely na Dechtochemě, vybudování dětského hřiště v Klicperově ulici, Zábradlí pro bezpečí dětí na lávce přes přivaděč v Děvínské ulici, lampy do Kyjické, venkovní pink-pongovém stoly na Domovinku, Discgolfové hřiště na Kamenném Vrchu, venkovní fitness na Domovince, Upravení okolí fontány v městském parku, rozkvetlý městský park, Bezručovo údolí – zábavně na 1. mlýn, úprava sjezdu z Přemyslovy ulice na cyklotrasu, Dvě solární lavičky do centra města, pěší zóna u kostela sv. Kateřiny, spojka cyklostezky a cyklotrasy mezi Bandou a Kamencovým jezerem, Oprava psího útulku, Venkovní ping-pongové stoly do Skalkové ulice, Bezručovo údolí – lesní cestou na 1. mlýn bezpečně.