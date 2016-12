Chomutované jezdili MHD zdarma. Zkolaboval odbavovací systém

Chomutov, Jirkov - Města Chomutov a Jirkov v neděli přistoupila k integrované Dopravě Ústeckého kraje. To se však neobešlo bez potíží.

MHD v Chomutově. Ilustrační foto.Foto: Foto: Deník/ Jan Rödling

Připojení Dopravního podniku Chomutova a Jirkova k integrované dopravě Ústeckého kraje zapříčinilo v neděli kolaps odbavovacího systému. Cestující si neměli kde a jak zakoupit jízdenky, a tak se jezdilo až do pondělí v MHD zdarma.

V pondělí dopoledne se již podařilo částečně systém zprovoznit. „Kromě zhruba tří vozů funguje odbavení na Bus kartu (časové jízdenky, elektronická peněženka) a za hotovost za ceny podle tarifu Dopravy Ústeckého kraje," informoval Chomutovský deník v pondělí krátce před polednem ředitel dopravního podniku Petr Maxa. Současně podnik řeší dílčí chyby u některých čteček například při odbavení na elektronickou peněženku.

„Uznáváme papírové časové a jednotlivé jízdenky DÚK a ve vozech MHD vydáváme jednotlivé jízdenky DÚK. Karty DÚK nejsme zatím schopni odbavovat," vysvětlil ředitel. Příčinou je podle ředitele zpoždění programátorských prací dodavatelské společnosti EM TEST ČR s. r. o., která dopravnímu podniku slíbila zprovoznění systému co nejdříve.

„Na společnost EM Test jsme s panem předsedou představenstva Komínkem vyvinuli velký tlak k urychlené dodávce kompletní vozidlové aplikace. V dopravním podniku jsou fyzicky přítomni programátoři EM Test," dodal Maxa.

Obě předprodejní místa od pondělí fungují, stejně jako čtyři automaty pro dobíjení a nákup časových jízdenek na Bus kartu. V pondělí přijel do Chomutova řešit problém ředitel dodavatelské firmy. Pokud dojde k dalším problémům v odbavení, zavede dopravní podnik po dobu výpadku přepravu zdarma. Ztráty bude hradit dodavatelská firma EM Test.

Vzniklá situace vyvolala silnou odezvu na sociální síti, kde se velmi záhy objevila informace, že MHD v Chomutově je zdarma a také výzva k tomu, aby lidé bezplatné dopravy využili a vychutnali si ten komfort bezplatné veřejné dopravy.

„Zajeďte si zdarma do města na svařák, nebo na hokej. Vedení DPCHJ nezvládlo připravit odbavovací systém našich vozidel pro integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje, do kterého patříme. Otázka zní, jak dlouho to bude trvat," uvedl jeden z obyvatelů města se na sociální síti.