Chomutované darovali chudým kuřata, ovce, šicí stroje i knihy

Chomutov - Dětem z Chomutovska přispěli na knihy a doučující.

Koza jako dárek pod stromeček - skutečný dárek, který pomáhátěm nejchudším.Foto: Mušálková Iva

V předvánočním čase Chomutované přispěli těm nejchudším. Prostřednictvím charitativního e-shopu Člověka v tísni nakoupili hejna kuřat, ovce, ale i šicí stroje pro obyvatele žijící v rozvojových zemích. Chomutovským dětem, které pocházejí ze sociálně slabých rodin, pak nakoupili knihy a zaplatili doučování.

„Dárci v okrese Chomutov nakoupili 20 oveček, 206 kuřat nebo 11 šicích strojů, které letos putovaly nejchudším lidem planety," potvrdil mluvčí společnosti Tomáš Urban. Dárkový poukaz pod stromečkem, který napoví, že obdarovaný například věnoval hejno kuřat rodině v Etiopii, zcela jistě potěší a pobaví. Hlavně ale pomůže, aby se chudí lidé z druhého konce dokázali postavit na vlastní nohy.

Další pomoc Chomutované věnovali místním dětem. Přispěli na zakoupení knih, které dostaly děti jak z předškolního klubu tak i ty, které chodí doučovat dobrovolníci ze společnosti Člověk v tísni. „Mohli jsme nakoupit čtyřicet knih, které jsou pro ně dárkem i odměnou. Vybírali jsme je podle věku a zájmů. Je mezi nimi například kniha Dášeňka čili život štěněte, Pohádky pro princezny nebo Tisíc a jedna pohádka," přiblížila Barbora Musilová z chomutovské pobočky Člověka v tísni. Děti dostaly také knihy s říkadly pro rozvoj jazyka, komiksy a pracovní listy.

Díky dalším financím mohl Člověk v tísni proplatit cestovné dostatečnému počtu doučujících, kteří docházejí do rodin. „Jeden z dobrovolníků se zapojil i do doučování na ubytovně a díky jeho vytrvalosti a trpělivosti se nejenom zlepšil prospěch malé slečny, které hrozilo propadnutí, ale opět se začala těšit do školy. Za jeho podpory získala ztracené sebevědomí a konečně se jí podařilo najít mezi spolužáky kamarády," těší výsledek Musilovou.

Skutecnydarek.cz… je charitativní e-shop Člověka v tísni určený na podporu lidí v nejchudších zemích světa. Dárci v něm nakupují tištěné nebo elektronické certifikáty, které s věnováním darují pod stromeček svým blízkým.