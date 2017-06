Jsou úřady na Chomutovsku otevřené? Posuďte je

Chomutovsko – Nominujte úřad, který má pro občany opravdu otevřeno.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Otevřená společnost vyhlásila další ročník soutěže Otevřeno x zavřeno, kde již patnáctým rokem hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy. Posuzují zejména kvalitu poskytování informací občanům, otevřenost rozhodování, účast veřejnosti na rozhodování a svobodu šíření informací.

Nominace úřadů do soutěže může zasílat široká veřejnost, nikoli úřad samotný, a to do 30. června. Výsledky budou zveřejněny 29. září.

Více informací a formulář pro nominaci najdete na webu společnosti oz.otevrenaspolecnost.cz.