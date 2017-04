V chomutovském skanzenu prozradí, které plevele jsou jedlé

Chomutov – Na přednášku si vezměte pořádné boty, nožík a sáček. Půjde se za rostlinkami do terénu.

Proč si vitamíny draze kupovat v lékárně nebo v podobě dovážené zeleniny v supermarketech, když rostou kolem nás? Co je možné sbírat, které byliny a divoce rostoucí rostliny se hodí do hrnce a které do salátu, ale i tipy na zajímavé recepty se dozvědí zájemci ve skanzenu Stará Ves.

V sobotu 29. dubna tam od 10 do 13 hodin pořádají akci s názvem Jedlé plevele. Nepůjde však o žádnou suchopárnou přednášku, proto je potřeba přijít v botách vhodných do terénu a přinést si s sebou sáček na bylinky, nožík a psací potřeby na poznámky.

Vstup je možný jen s platnou vstupenkou do zooparku.