Hlavy dolů! Kraj odvolal ředitele muzea a galerií

Chomutov - Ředitelé muzeí jsou odvoláni s platností k 30. září. Šéfové galerií setrvají do konce roku. Rada kraje vyhlásila výběrové řízení.

Krajský úřad Ústeckého kraje.Foto: DENÍK/Martin Klimeš

Krajští radní odvolali pět ředitelů muzeí a galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje. Mezi nimi je ředitel chomutovského muzea a galerií v Mostě a Lounech.

"Ústecký kraj se chce do budoucna v tomto segmentu kultury ubírat jiným směrem, podobně jako u dalších muzeí ve správě kraje," uvedla krajská mluvčí Lucie Dosedělová. Co je na současné práci kulturních šéfů nežádoucí a jaké má vedení kraje představy o novém směřování, ale neupřesnila. "Zatím to nebudeme rozvíjet," dodala.

Výběrová řízení

Ředitelé muzeí jsou odvoláni s platností ke 30. září, šéfové galerií setrvají do konce roku. Rada kraje na tyto pozice současně vyhlásila výběrové řízení, přičemž hlásit se do něj mohou i ti současní ředitelé. Budou ale nanovo obhajovat svoji vizi.

Informace o tak zásadním kroku ředitele zaskočila. "Ještě o tom se mnou oficiálně nikdo nemluvil, zdá se tedy předčasné, abych se k tomu vyjadřoval," uvedl Stanislav Děd, dlouholetý ředitel Oblastního muzea Chomutov.

Jak ujistila mluvčí kraje, odvolací dopisy už jsou na cestě. "Nechtěli jsme, aby se ředitelé dozvěděli o odvolání z novin, bohužel ale bylo nejdříve potřeba usnesení ověřit, teprve pak je možné dopisy oficiální cestou odeslat," vysvětlila zdržení Lucie Dosedělová.