Hornické krušení se vrací do Krušných hor. Do Chomutova

Chomutov – Dva dny zábavy protkané hornickými tradicemi budou spojené s Chomutovskými slavnostmi. Zůstane po nich socha svatého Prokopa – patrona horníků

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martina Sihelská

Není větší a prestižnější hornické slávy, než Krušení. To letošní se přelévá do Chomutova, který přebírá štafetu po Příbrami. Do města v polovině června zamíří na osm set horníků a hutníků z Česka a několika států Evropy.

Chomutov je v posledních pěti letech už podruhé hostitelem takto významné akce. „Poprvé to bylo v roce 2012. I letos je akce spojena s Chomutovskými slavnostmi v městském parku,“ předeslal chomutovský primátor Marek Hrabáč.

Chomutovské krušení opanuje město v sobotu a v neděli 17. a 18. června. V sobotu se dá hodinu před polednem do pohybu průvod horníků ve slavnostních uniformách, který je tradicí každého setkání. Potáhne od Severočeských dolů do historického centra a zpět. Tam bude Chomutovské krušení zahájeno ve 13 hodin dekorováním praporů jednotlivých hornických spolků.

Co je to krušení?Své pojmenování dostalo po zvláštním způsobu těžby rud a kovů. Sloveso krušit znamená drtit, rozmačkávat.

Chomutov bude mít v roli hostitele tu nejpočetnější delegaci. „Naše horníky doplní soubor Skejušan, členové Junáka a muzea na Kočičáku či účastníci Rodinného zápolení,“ uvedl náměstek primátora David Dinda. „Průvod obohatí Chomutovská ostrostřelecká společnost a historická auta Veteran car clubu,“ dokončil výčet.

Zbytek dne bude patřit zábavě v parku. Děti pobaví chlupatí Jů a Hele a několik divadelních spolků, které to umí s nejmenšími diváky. Vyhrávat u toho budou kapely Album, Crazy Dogs, Retrosexuals, Tequila Band, ale také hornické dechovky a pěvecké sbory z Česka, Německa a Slovenska.

Zazpívá Anna K

Hlavní hudební hvězdou však bude zpěvačka Anna K, která bude mít koncert v sobotu od 20 hodin na hlavním pódiu v parku. Po ní vystoupí s dechberoucí ohnivou šou skupina Pa-li-Tchi.

První den Chomutovského krušení završí slavnostní akt, kdy primátor předá světlo patronky horníků, svaté Barborky, zástupcům delegace z Ostravy, která bude hostit další setkání hornických a hutnických měst a obcí.

Odhalení sochy světce

Chomutov však uctí ještě jednoho křesťanského patrona horníků – svatého Prokopa. V sobotu se uskuteční celodenní soutěž pro děti s názvem Pod ochranou svatého Prokopa a v 15.30 hodin dojde v parčíku za radnicí k slavnostnímu odhalení sochy tohoto světce. Z pískovce ho vytesala klášterecká sochařka Jitka Kůsová Valevská, která je svou tvorbou známá i daleko za hranicemi Česka.

Chomutovské krušení bude bavit se všemi atrakcemi až do nedělních 17 hodin.

Město doporučuje, aby jeho návštěvníci nechali auta doma. Parkování v centru bude totiž velmi omezené, navíc v době konání sobotního slavnostního průvodu budou v ulicích města uzavírky.