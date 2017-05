Z Chomutova do hor vyjede v sobotu první cyklobus

Chomutov, Jirkov – Spoj bude vyjíždět každou sobotu až do září, v letních prázdninách také v neděli.

Ilustrační snímek.Foto: Foto: Deník/ Stanislava Rybníčková

Kdo plánuje výlet do okolí Chomutova a nechce se mu šlapat do kopce, může využít cyklobus. Ten první vyjede do hor už tuto sobotu, 3. června. Cyklisté mohou nastoupit na autobusovém nádraží v Chomutově v 9 hodin a na jirkovském o půl hodiny později.

Výletníky bez kol cyklobus nabere také na „třináctce“ u zooparku a na Písečné, cílová stanice je na rozcestí Malý Háj u Lesné.

Dobrou zprávou je, že odjezd cyklobusu není limitován minimálním počtem cestujících, nestane se tedy, že by cyklobus nevyjel. Dopravní podnik ho bude vypravovat každou sobotu od června do září a od července do srpna navíc i každou neděli.