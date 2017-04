Pomoc pro lidi z Borové: Chomutov se pokusí vykoupit byty v exekuci

Chomutov /ANKETA/ – Radní půjdou do dražby patnácti bytů v paneláku, aby se pokusili zachránit situaci. Je to vůbec poprvé.

Panelák v Borové ulici vypadá jako každý jiný: pěkná fasáda, nová okna i střecha. Uvnitř je to ale o něčem jinémFoto: Deník/Miroslava Šebestová

Patnáct bytů v exekuci, fond oprav v minusu a v paneláku zoufalí vlastníci bytů, kteří nevědí, co bude dál. Žalostnou situaci v paneláku v Borové ulici na chomutovském sídlišti Zahradní se pokusí zvrátit město. Radní se zúčastní dražby, kde se byty vynasnaží vykoupit a narovnat tak situaci v domě. A to vůbec poprvé.

Byty, které jsou nyní v exekuci, vlastní nechvalně proslulý Josef Král z Hradce Králové, který v Chomutově koupil celkem 75 bytů. Jeho přístup by se dal shrnout slovy „co uchvátí, to už nenavrátí“. V bytech má usazené podnájemníky, kteří jsou často příjemci sociálních dávek. Peníze, které inkasuje od Úřadu práce na bydlení, však neposílá společenství vlastníků na úhradu energií a služeb. Tomu tak narostl dluh do výše 1,3 milionu korun a přímo úměrně tomu i starosti o budoucnost.

Dům v Borové ulici údajně patří ke třem nejzasaženějším, jak loni ukázal průzkum. Město se proto pokusí situaci zachránit. Zastupitelé pověřili radní, aby stanovili cenu, za kterou by Chomutov byty koupil, a následně se zúčastnili květnové dražby.

Toto rozhodnutí se však rodilo těžce, jak dokázala více než hodinová diskuze, která mu předcházela. Jedna část zastupitelů se zasazovala o to, aby město pomohlo slušným a platícím starousedlíkům, které válcuje problém způsobený někým jiným. Druhá se však obávala nesystémovosti a toho, že se spustí řetězová reakce, kdy budou o pomoc žádat další společenství vlastníků a město nebude schopné vyhovět všem.

Zastupitelé nebyli jednotní

Mezi oponenty patřil Jan Mareš z ČSSD, který upozorňoval na to, že město vlastní spoustu bytů, o které je potřeba se starat a investovat do oprav a modernizace. „Snahu o vykoupení vidím jako nekoncepční. To se můžeme v uvozovkách dostat do určitého vydírání, kdy nám ostatní budou říkat ,tak kupte byt, jinak to dopadne špatně,“ upozorňoval.

Že je výkup nekoncepční, uznal i Marián Bystroň z PRO Chomutov. Přesto ale žádal, aby město pomohlo. „Toto je teď největší požár a nevím, kdo jiný by ho měl řešit, než město,“ apeloval. „Pro společenství vlastníků je patnáct bytů v exekuci naprosto likvidační,“ zdůraznil. Jeho postoj sdílel další člen hnutí, Jan Hartman „Pokud do toho nepůjdeme, místo spekulanta přijde další spekulant. Nemůžeme si dělat iluze, že byty v dražbě koupí nějaký lidumil. Teď máme šanci těm lidem reálně pomoct,“ burcoval.

Jednání nakonec skončilo ve prospěch obyvatel domu v Borové ulici. Radní se pokusí vykoupit byty v dražbě, byť ne za každou cenu. Během zasedání z úst zastupitelů několikrát zaznělo, že cena musí být ekonomicky zdůvodnitelná.

„Já bych je zboural“Na zastupitelstvu padly i radikálnější názory, jak naložit s panelákem v Borové a jemu podobnými. “Mám obavu, že takových lokalit tady máme víc a těch bytů nejsou desítky. Je to celá Písečná. Takže bych hlasoval pro jen za předpokladu, že by ten dům byl celý náš a my bychom ho mohli zbourat,“ prohlásil Miloň Houda (ČSSD). Ten ve své otevřenosti nezůstal sám. „Musím souhlasit s kolegou Houdou, některé paneláky by bylo lepší opravdu zbourat, ačkoli to zní strašně,“ přidal se Daniel Černý (PRO Chomutov).