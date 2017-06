Chomutované hlasují pro zachování poplatku za odpady

Chomutov – Každý desátý člověk by chtěl, aby občané neplatili nic. Asi pětina hlasujících by ale byla ochotna hradit celé skutečné náklady.

Jak vysoké poplatky za odpad by měli Chomutované platit, když je skutečný náklad na osobu 619 korun? Magistrát na svém webu zveřejnil anketu, kde se lidé mohou vyjádřit.

Nejvíc jich dosud hlasovalo pro současných 250 korun, a to 56 procent z celkových 502 hlasů. Přibližně pětina jich souhlasila s tím, že by měl každý platit skutečné náklady, a desetina, že by se nemělo platit nic.