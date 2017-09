Chomutov prožije ledové září, čeká ho dvojitá sněhová nadílka

Chomutov – Na náměstí a před Chomutovkou vyroste plocha z opravdového sněhu.

Tak to vypadalo na chomutovském náměstí před třemi lety. Foto: archiv Maximal Animal

Sotva jsme vytáhli plavky a už abychom zase voskovali lyže. Do zimy je sice ještě daleko, v Chomutově se ale chystají akce, které milovníkům zimních sportů zkrátí čekání. Ve městě vybudují dvě sněhové plochy. Na jedné proběhne adrenalinová soutěž pro amatéry i profesionály, druhá láká na koulovačku a sněhuláky.

Do Chomutova se po třech letech vrací Chomutovský pohár lyží a snowboardů a jeho organizátoři, sportovní organizace Maximal Animal. „Na náměstí 1. Máje se můžete těšit na umělý sněhový svah,“ popisuje ředitel Jan Vorlík. „Bude mít 35 metrů a překážky, které prověří schopnosti lyžařů a snowboardistů,“ pokračuje Vorlík. Na místo doveze skupina 37,5 tuny sněhu.

Jak už název akce napovídá, jedná se hlavně o soutěž. Na své si ale přijdou i ti, kteří dávají přednost spíše fandění, než aktivnímu sportování. „Hlavní částí programu je exhibiční závod, kdy se na start postaví čeští olympionici a reprezentanti,“ připomíná Jan Vorlík. Konkrétní jména jsou zatím tajemstvím, které si Maximal Animal bedlivě střeží. Půjde ale prý o opravdu velké hvězdy, které září na mezinárodním poli. „Druhá část programu je amatérský závod, kterého se může zúčastnit každý, kdo si troufne. Nejde jen o to sjet kopec, ale budou se hodnotit i provedené triky na překážkách,“ popisuje Vorlík.

Součástí poháru je i doprovodný program, návštěvníci se mohou těšit na hudební produkci, jídlo od místních výrobců, tematické stánky, kde lyžaři a snowboardisté najdou všechno, co pro nadcházející sezonu budou potřebovat, a myslet se bude i na děti. „Podařilo se nám získat docela unikátní věc, školičku pro děti Burton riglet park. Je to takový kobercový a žíněnkový parčík, kde si mohou vyzkoušet postavit se na prkno,“ pokračuje ředitel organizace.

Tak vypadal Chomutovský pohár v roce 2014:

A právě o výchovu a přivádění dětí a mládeže ke sportu jde v této akci úplně nejvíc. „Chceme děti dostat zase ven, daleko od počítačů,“ přisvědčuje Jan Vorlík. „Chomutovské děti mají skvělé možnosti, máme tu wake park, areál na Klínovci, který je naprosto špičkový. Chceme jim ukázat, že mají spoustu možností a rovnou u nosu,“ dodává. Právě proto je také vstup na akci úplně zdarma. Kromě Maximal Animal se na jejím financování podílí i město.

Nasněží i před Chomutovkou

Samotný pohár ale nebude jedinou sněhovou akcí! Zimní plocha vznikne i před obchodním centrem Chomutovka. „Slavíme sedmé narozeniny a rozhodli jsme se zákazníkům dopřát sněhovou nadílku trochu v předstihu,“ říká vedoucí marketingu Monika Kasanová. „Mohou se těšit na zimní soutěže o ceny, diskotéku, ledový bar a další atrakce,“ uzavírá Kasanová. I na této akci se podílí Maximal Animal, plocha ale tentokrát neposlouží extrémním sportům, ale třeba ke koulovačkám a stavění sněhuláků.

Narozeniny Chomutovky se konají v pátek 15. září, od 14 hodin. Chomutovský pohár se odehraje 30. září, od 12. hodin.

Chomutovský spor o sníh Pohár lyží a snowboardu se konal už v roce 2014. Úspěšná akce ale měla trochu hořkou dohru. Řada Chomutovanů byla totiž sněhovou plochou pobouřena. Vadil jim technický sníh, o kterém se domnívali, že je jedovatý. Jedna z maminek proto neváhala a stěžovala si nejen u skupiny Maximal Animal, chomutovské radnici, ale dokonce až v televizi. „Hodně nás to mrzelo, protože televize to hodně nafoukla a my jsme pak byli za traviče města,“ říká Jan Vorlík. „Náš sníh je ale přitom jenom čistá voda, sníh vzniká v boxech. Máme na jeho výrobu vlastní know how a žádnou chemii do něj nepřidáváme,“ vysvětluje Vorlík.