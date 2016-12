Chomutov má nového primátora: Marka Hrabáče

Chomutov – Nový primátor Chomutova je Marek Hrabáč z hnutí ANO 2011. Nahradil Daniela Černého, který byl v pondělí se všemi členy hnutí PRO odvolán zastupiteli.

Na dnešním odloženém zastupitelstvu byli zvoleni také dva náměstci a dovoleni tři radní. Prvním náměstkem je David Dinda (Nový sever) a druhým Jan Mareš (ČSSD). Radními jsou Stanislav Mikšovic (Nový sever), Miloň Houda (ČSSD) a Jiří Weber (ANO 2011). Ten nahradil Karin Sobotkovou (ANO 2011), která rezignovala.



„Jsem vlastně rád, že to takto dopadlo, protože spolupráce v dosavadní koalici byla velmi komplikovaná a my se v posledních týdnech jen trápili," uvedl primátor Marek Hrabáč pro Chomutovský deník. „Dva roky tu na něčem děláme a máme to poměrně dobře rozjeto a já bych to rád dokončil. Chceme dokončit kauzu Kamencové jezero, samozřejmě integrovat dopravní systém a stabilizovat městskou policii, což se nám už zčásti daří," doplnil.



Nově zvolený první náměstek David Dinda (Nový sever) už avizoval, že během několika dnů ukončí svou činnost v hokejovém klubu Piráti Chomutov, aby nebyl ve střetu zájmů. Jako svůj hlavní svůj cíl nyní považuje zklidnění situace. „Primární cíl bude uklidnit atmosféru, která tady za jeden a půl roku vznikla, a skutečně více pracovat, než diskutovat. Co se týče věcí, které budu mít v gesci, musím se seznámit se stavem, který tu je a navázat na nějaký náš postoj," doplnil.



Jednání zastupitelstva, na kterém byl zvolen nový primátor, náměstci a radní, se zúčastnil i odvolaný primátor Daniel Černý a jeho spolustraníci. Ti se rychle vžili do role opozice a neopomněli na nějaké to kousnutí. Monika Mrugová například na post primátora navrhovala Janu Vaňhovou (ČSSD), exhejtmanku a také chomutovskou zastupitelku, která je stíhána v kauze související s evropskými dotacemi.



To, že v pozici primátora Chomutova stanul Marek Hrabáč, dosud první náměstek primátora, vnímá Daniel Černý jako jistý kompromis. „Tak rád bych řekl něco o Jidášovi a o dýce hluboce vražené do zad. Ale když se podívám na tu kvalitu ostatních zastupitelů, byla to ta nejlepší volba z těch špatných," doplnil.



K revoluci na radnici došlo při pondělním zasedání zastupitelstva, kdy byli odvoláni všichni členové hnutí PRO Chomutov včetně primátora Daniela Černého.



Jako důvod rozpadu dosavadní trojkoalice vidí PRO Chomutov politické tlaky například kvůli tomu, že se hnutí vymezilo proti milionovým dotacím pro hokejové Piráty Chomutov. Komunisté si naopak stěžovali na špatnou spolupráci, například nedostatečnou informovanost ze strany koaličních kolegů.



Dosud vládnoucí hnutí PRO Chomutov se tak dostává jako jediná strana do opozice.