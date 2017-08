Chomutov a Jirkov budou křižovat trolejbusy za 170 milionů

Chomutov, Jirkov – Staré vozy, jejichž údržba ročně stojí miliony, půjdou na odpis.

Nový škodovácký trolejbusFoto: DPCHJ

Novou flotilu trolejbusů získají Chomutov s Jirkovem. Přitom to není tak dávno, co obě města uvažovala, že se trolejbusové dopravy zcela zbaví. Dopravní podnik nakoupí patnáct nejmodernějších trolejbusů ze Škodovky. Dodávka nových vozů má přijít nejpozději v květnu příštího roku.

Cestující na jaře otestují deset osmnáctimetrových kloubových trolejbusů a pět dvanáctimetrových v celkové hodnotě téměř 170 milionů korun. Dopravní podnik už uzavřel smlouvu s firmou Škoda Electric, která vyhrála výběrové řízení.

Nové vozy přinesou cestujícím v městské hromadné dopravě podstatně větší pohodlí. „Jde o nízkopodlažní vozidla s moderním asynchronním pohonem, která nabídnou například plošinu pro vozíčkáře nebo zvukový orientační a informační systém,“ načrtl předseda představenstva dopravního podniku Jaroslav Komínek.

Nákup vyjde na 170 milionů korun, které pokryje 29 milionů z rozpočtu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a evropské dotace.

700 tisíc kilometrů ročně

Trolejbusy slouží v souměstí Chomutova a Jirkova na šesti linkách a za rok najedou přibližně sedm set tisíc kilometrů. Šestnáct vozů, které využívá dopravní podnik dnes, je zastaralých. Mají za sebou až dvacet let služby. To se také odráží na vysokých částkách za jejich údržbu. „Opravy trolejbusů v loňském roce vyšly na více než čtyři miliony korun,“ uvedl pro představu ředitel dopravního podniku Petr Maxa. Většinu těchto peněz podnik ušetří, protože nové vozy mají mít výrazně úspornější provoz.

Co zůstane stejné, bude zařízení, kterým se platí jízdné v hotovosti. Podle ředitele dopravního podniku se do nových vozů přesune to současné.

Chomutov a Jirkov před lety vsadily na trolejbusovou dopravu, protože je ekologická. Trať slavnostně otevřely v roce 1995, přičemž výstavba celého systému včetně areálu dopravního podniku pod sídlištěm Písečná vyšla na astronomických 464 milionů korun. Loni to ale vypadalo, že města trolejbusovou dopravu zruší, protože se prodražovala. Dopravní podnik, jehož akcionáři jsou obě města, uvažoval, že by se daly použít autobusy na zemní plyn. Nakonec se však ukázalo, že vyjdou dokonce ještě dráž. V dubnu loňského roku se tak Chomutov usnesením zavázal provozovat trolejbusovou dopravu až do roku 2028. Jirkov sice podobný závazek nepřijal, podle vyjádření starosty Radka Štejnara ji ale podpoří.

Škodovácké trolejbusyjezdí i v dalších dvanácti městech České republiky, například v Teplicích, Plzni, Hradci Králové nebo v Ostravě. Celkem na tuzemský i zahraniční trh dodala Škodovka za dobu existence trolejbusové výroby více než čtrnáct tisíc vozů a díky tomu jezdí české trolejbusy ve zhruba třiceti zemích světa na třech světadílech: v Evropě, Asii a v severní Americe.