Cesta kolem Chomutovky je nebezpečná. Zavřeli ji

Chomutov - Magistrát uzavřel část stezky do Bezručova údolí, důvodem jsou rizika spojená se zamrznutím koryta. S otevřením počítá město až v únoru.

TUDY NE. Po upozornění vodohospodářů město stezku uzavřelo.Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Chomutované pozor! Magistrát uzavřel část stezky od Dechtochemy až k Penny Marketu. Chomutovka, kolem které stezka vede, se v těchto místech vylévá a náledí ohrožuje kolemjdoucí.

„Povodí Ohře nás upozornilo, že se z koryta řeky vylévá voda a námraza na silnici ohrožuje jak cyklisty, tak chodce. „Proto se magistrát rozhodl část stezky na začátku týdne uzavřít," vysvětluje rozhodnutí města Jan Rödling.

„Lidé se ale nemusí bát o svoje procházky po Bezručově údolí, cesta k němu je normálně průchozí," dokresluje situaci mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Kromě upozornění na uzavírku cyklostezky vydalo město i varování, které upozorňuje před vstupem do koryta řeky. „Chomutovka je promrzlá až na dno, ale kdykoli se může část ledu uvolnit a pak je to jako lavina, ledové kry se dají do pohybu a masa může člověka, který zrovna stojí v korytě, smést," říká Rödling.

Varování je podle mluvčího adresováno především dobrodruhům, které láká zamrzlé koryto Chomutovky k obutí zimních bruslí. „Opravdu je tu smrtelné riziko," upozorňuje.

Povodí Ohře s úderem mrazů začalo provádět každodenní monitoring koryta a toku a pravidelně o něm podává hlášení magistrátu i občanům. „Od začátku ledna vydáváme průběžně varování, aby občané nevstupovali na ledové plochy, případně si sílu ledu důkladně prověřili," popisuje mluvčí Jan Svejkovský.