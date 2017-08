Červený Hrádek zahalí voňavý mrak. Hostí mistrovství ve vaření svíčkové

Jirkov – Návštěvníky čeká kromě inspirace do kuchyně i bohatý program.

Součástí mistrovství je i soutěž v pojídání knedlíků. Rekord drží odvážlivec, který jich naráz spořádal skoro šedesát. Archivní fotoFoto: Deník/Roman Dušek

Pomalu pečené masíčko špikované slaninou, k tomu smetanová omáčka vonící po zkaramelizované zelenině, citronu a koření. A kopec šlehačky jako bonus. Nebo je to jinak? Receptů na svíčkovou je mnoho a každý kuchař ji vaří jinak. O tom, že ta jejich je ze všech nejlepší, zkusí přesvědčit porotu na mistrovství světa, které se koná už v sobotu odpoledne na zámku Červený Hrádek.

Soutěžící to nebudou mít lehké, porce připravují na místě a recepty musí mít vymazlené do nejmenších detailů. Sedmičlenná porota, složená ze starosty Jirkova, kulinářského znalce a známých osobností je velmi přísná. „Hodnotí se chuť a vůně omáčky, její konzistence, chuť a způsob zpracování masa a samozřejmě umělecký dojem ze soutěžní porce,“ vyjmenovává spoluorganizátor akce Jiří Holý.

Na kulinářské bojiště se znovu chystá i kralující mistr Jaroslav Petrů a přiznává, že by si titul odvezl rád znovu. „Lhal bych, kdybych řekl, že nechci vyhrát,“ usmívá se kuchař. „Letos se účastním počtvrté. Dvakrát jsem soutěž vyhrál a jednou úplně projel, kvůli špatnému masu,“ vypočítává Petrů.

Do boje vyrazí se svým oblíbeným receptem, který vaří už skoro čtyřicet let. Ten je samozřejmě tajný, své největší vychytávky ale mistr prozradil. „Maso si nakládám čtyři dny předem do láku s kořením, do základu pak přidávám špek a povidla. Krásně omáčku vybarví do oranžova,“ popisuje Petrů. „A omáčku nikdy neproháním přes mixér, ale pasíruji. Výrazně to ovlivňuje chuť,“ prozrazuje mistrovské triky Jaroslav Petrů.

Mistrovství světa se koná už více než dvě desetiletí, na dechu ale rozhodně neztrácí a mezi návštěvníky je stále oblíbenější. Loni jich dokonce dorazil rekordní počet, kuchařům pod ruce koukalo dva tisíce milovníků klasické omáčky.

Soutěž jedlíků

Ti nejodvážnější z nich mohou změřit své síly v klání o největší počet snědených knedlíků. Laťka je ale nastavena vysoko. „Loňský vítěz spořádal čtyřicet kousků, rekord je ale 56 snědených knedlíků,“ říká Jiří Holý.

Součástí mistroství je i bohatý doprovodný program, návštěvníci se mohou těšit na dechovku, country kapelu nebo divadlo. Největší radost budou mít ale určitě děti. Na zámecké louce vyrostou historické kolotoče, skákací hrad a hlavně - na Červený Hrádek dorazí hlavní hrdinové muzikálu Madagascar, jehož předobrazem je populární animovaný film. Jeho hlavní protagonisté, zpěváci Míša Nosková a Václav Noid Bárta, zasednou totiž v porotě a kromě sebe přivezou i hlavní hrdiny lva Alexe, hrošici Glorii a zebru Martyho, kteří budou děti celý den bavit.

Letošní mistrovství se koná v sobotu 2. září od 14 hodin.