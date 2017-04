Černým skládkám ve Vejprtech už pšenka nepokvete

Vejprty - Občané budou moci nepořádek pohodlně a rychle nahlásit prostřednictvím mobilní aplikace. Informace poputují přímo na úřad.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Švec

Místo hub odhozené pneumatiky, místo lesíka pláň plná stavební suti. Tak takhle to ve Vejprtech vypadat nebude. Město se zapojilo do mobilní a webové aplikace ZmapujTo, do které může kdokoli pár kliknutími nahlásit výskyt nelegálního odkladiště.

Aplikace pak zadané údaje už sama přepošle místnímu úřadu, který bude situaci řešit.