Na severu Čech hrozí v pátek silné bouřky

Severní Čechy - Část Moravy čekají v pátek odpoledne vysoké teploty, které se mohou pohybovat mezi 31 až 34 stupni Celsia. Do Čech pak večer dorazí od západu silné bouře doprovázené poryvy větru a lokálně přívalovým deštěm.

V čtvrtek o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha před vysokými teplotami platí pro části krajů Jihomoravského a Zlínského od pátečního poledne do 19:00. Silné bouřky se mohou objevit v krajích Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Jihočeském, Středočeském a v Praze, a to v pátek od 18:00 do půlnoci.

V bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru o rychlosti až 70 km/h, výjimečně se objeví i kroupy. "Bouřky budou při postupu k východu zvolna slábnout," uvedli meteorologové. Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst nebo sklepů.