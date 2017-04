Ohně zaplanou, čarodějnice shoří. Jen opatrně! varují hasiči

Okres Chomutov /FOTO/ – Na desítkách míst v regionu se o nadcházejícím víkendu budou slavit Čarodějnice. Dobrá zábava se ale může rychle změnit v drama.

Velká hranice, často program pro děti, později pro dospělé, ale hlavně oheň a planoucí figurína. Opékání buřtů a nemálo alkoholu. Tak každoročně vypadá poslední dubnová noc, zvaná Filipojakubská, Valpružina, Beltine, zkrátka pálení čarodějnic. Nejinak tomu bude i letos v noci ze 30. dubna na 1. května.

Zábavu si můžete užít na desítkách míst v regionu, městech i obcích. Přinášíme přehled několika z nich. Pokud víte o nějaké další skvělé akci, napište nám. Použít můžete třeba rovnou diskusi pod tímto článkem.

Chomutov

DDM Domeček

Čarodějnická zábava vypukne už dnes, v pátek 28. dubna! Začátek je naplánován na 17. hodinu, poté jsou na programu taneční vystoupení, soutěže nebo opékání buřtů.

Kadaň

Františkánské zahrady

Také pod taktovkou spolku Radka se bude slavit už v pátek. Akce Vítání máje na Františkáně nabídne kromě jiného průvod čarodějů a čarodějnic a začne v 16 hodin.

Kadaň

DDM Šuplík

Čarodějnické rejdy proběhnou rovněž už v pátek 28. dubna. Průvod na minigolf u koupaliště, soutěže, opékání buřtů. Od 16 hodin. (více na stránce pořadatelů)

Stará Ves

skanzen při chomutovském zooparku

Na statku od 16 hodin slet čarodějnic, soutěže, volba Miss čarodějnice, oheň nejen na opékání špekáčků.

Chomutov

plochá dráha

Po zahájení v 16 hodin opékání buřtů, soutěže pro děti, malování na obličej.

Klášterec nad Ohří

letní kino

Areál otevřen v 15.30 hodin, zahájení v 16 hodin. Čarodějnická show, soutěže pro děti, v 17 hodin spálení čarodějnice, podvečerní koncert, opékání buřtů. (více na stránce pořadatelů)

Jirkov

zahrada domu dětí a mládeže

Vystoupení kouzelníka a tanečnic, soutěže, průvod, opékání buřtů. Začátek v 16 hodin. (více na stránce pořadatelů)

Málkov

hřiště

Připraveno bude občerstvení, pobaví hudební skupina. Začátek akce je v 16 hodin. (více na stránce pořadatelů)

U ohně buďte obezřetní

Pálení čarodějnic, kombinace otevřeného ohně a často množství alkoholu, nebo jen obyčejná nedbalost a nepozornost, bývají každoročně ale také zdrojem řady průšvihů. Od poničení majetku až po různá zranění. Před riziky pravidelně varují především hasiči.

Jaké jsou tedy základní zásady bezpečnosti? Kolem vatry by měl být dostatek prostoru, aby oheň nemohl třeba při závanu větru přeskočit. Pálení také přísluší pouze dospělé osobě, podle Lukáše Marvana, mluvčího HZS Ústeckého kraje, je vhodný dohled třeba místní jednotky dobrovolných hasičů. Ti ostatně tyto akce na mnoha místech přímo pořádají. „Je dobré pálení předem ohlásit na Krajské operační středisko HZS Ústeckého kraje pomocí jednoduchého formuláře na webových stránkách www.hzsoul.cz (paleni.izscr.cz)," radí Marvan. Naopak varuje před používáním různých hořlavin, třeba pro lepší zažehnutí ohně. Důležité je také po akci oheň důkladně uhasit a následně kontrolovat, že se znovu nerozhořel. Hasiči doporučují dohled nejméně osm hodin.

Proč pálíme čarodějnice?Jde o velmi starý lidový zvyk, rozšířený zejména v Evropě. V noci z 30. dubna na 1. května se lidé scházejí u zapálených ohňů, původně šlo o pálení starého klestí a dalšího nepořádku z pozemků uklizených po zimě. Zároveň se oslavuje příchod jara. Někde je zvykem stavění májky. V řadě pověr je zapalování ohňů očistným rituálem a také ochranou před zlými duchy a démony, až později konkrétně čarodějnicemi. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.



Filipojakubská noc byla pokládána za magickou, lidé věřili, že se otevírají různé jeskyně a podzemní sluje s poklady. Není bez zajímavosti, že jedním z hlavních poselství byla zřejmě také oslava plodnosti.



Termín koresponduje s keltským svátkem Beltain (či Beltine). I v tomto případě je hlavním motivem oslava příchodu jara a tepla, zrození, a lidé se připravují na to, že budou po zimě zase hospodařit na poli. Slaví se jako protipól Samhainu (Halloweenu), přesně po půl roce. Oheň měl symbolicky očistit lidi i zvířata od neduhů a nečistých myšlenek, které se nashromáždily v temném zimním období. V domácích krbech se ohně uhasily a zapálily se nové.



V předvečer Beltainu se milenci vydávali do lesů, květen potom byl svátkem milostných her a z této doby možná také pochází líbání pod rozkvetlým stromem na 1. máje.



zdroj: Wikipedia.org