Bourají hotel u Kamencového jezera. Do ledna zmizí z povrchu

Chomutov - Budovu „červeného hotelu“ u Kamencového jezera dělníci rozeberou během 17 týdnů. Pomohou jim hydraulické nůžky.

Tišší demolici si lze jen těžko představit. Ačkoli chomutovský magistrát zveřejnil zprávu, že bourání červeného hotelu U jezera začalo, na první pohled tomu nic nenasvědčuje. Ulicí se nerozléhají rány, vzduch nezahlcují oblaka prachu a před vchodem není žádná těžká technika. To hlavní se zatím odehrává uvnitř, kde dělníci vyklízejí prostory. Jisté však je, že má hotel zmizet z povrchu zemského do konce ledna.

„Zatím stále vyklízíme. Počítáme s tím, že větší práce začnou přibližně za tři týdny,“ informoval technik Petr Böhm z dodavatelské společnosti Mapeco Most.

Nejdřív se nosí a rozebírá

Pětice dělníků zatím vynáší skříně, stoly, židle a strhává letité koberce. Ani poté nebude zvenčí nic patrné. „Pracovat se bude na prvcích, které nejsou nosné. Poté dělníci rozeberou čelní fasádu a okna,“ popsala vedoucí úseku investic Monika Macherová.

Jakmile zmizí vše, co lze rozebrat, přijdou na řadu stroje. „Zbylou kostru stavby, která sestává z ocelových sloupů a železobetonového skeletu, bude dodavatel rozebírat pomocí hydraulických kleští,“ dodala Macherová. Kleště budou „ujídat“ z budovy odshora směrem dolů.

Práce potrvají do konce ledna. Magistrát jejich začátek úmyslně naplánoval tak, aby nezasáhly do sezony na Kamencovém jezeře. Podzimní počasí je navíc pro bourací práce vhodné. „Vlhko a deštivo zabrání rozptylu prachových částic do okolí,“ vysvětlila Macherová s tím, že pokud by ani toto nemělo stačit, stavaři jsou připravení objekt zkrápět. To vše s ohledem na obyvatele ulice, kteří tam žijí v rodinných domcích.

Během demolice by řidiče neměla brzdit dopravní omezení. „Dojde pouze ke standardnímu částečnému omezení, kdy přes chodník zřídíme výjezd a vjezd na staveniště,“ upřesnil mluvčí magistrátu Tomáš Branda.

Chomutov na demolici získal dotaci pět milionů korun, dodavatel však zakázku vysoutěžil za nižší cenu, a to 3,6 milionu korun.

"Díru" vyřeší architekti

Hotel U jezera tvoří část „oplocení“ areálu jezera. Jakmile ho stavaři srovnají se zemí, vznikne tak na čas proluka, kterou vyřeší architekti. Město v srpnu vypsalo soutěž na novou podobu areálu jezera, návrhy prvního kola mají účastníci předložit do měsíce.

Hotel je zavřený už tři roky. Svého času sloužil jen jako ubytovna, nyní je v havarijním stavu. Rekonstrukce by spolykala i několik milionů korun, proto se Chomutovští rozhodli, že ji raději oželí.