Betlémské světlo dorazilo. Skauti ho budou rozvážet retro autobusem

Chomutovsko - Betlémské světlo šíří skauti po celém světě už třicet let a ani na Chomutovsku nebude o plamínek nouze

BETLÉMSKÉ SVĚTLO na velikosti plamínku nezáleží, důležitá je symbolika a mír, který přináší.Foto: Deník/Archiv

Šíření Betlémského světla je novodobou tradicí, která se už ale dobře zabydlela i u nás a malý plamínek z Ježíškova rodiště hoří v nejedné chomutovské domácnosti. Náš Deník přináší několik tipů, jak a kde je možné tento symbol klidu a míru získat.

Chomutovu a Jirkovu přiveze světlo retro bus

Obyvatelům Chomutova a Jirkova přivezou skauti a skautky Betlémské světlo historickým autobusem Škoda 706 RTO. 23. prosince od 15 hodin rozbijí podsadové stany na jirkovském vlakovém nádraží v Ervěnicích, v chomutovské Havlíčkově ulici u ZŠ Duhová cesta a na náměstí 1. máje. Pro světýlko si budete moct přijít až do 19 hodin. Kromě pevných stanovišť objedou skauti s plamínkem i několik zastávek, podrobný harmonogram s časovým rozpisem je uveden v infobloku. Do cíle, na náměstí 1. máje dorazí skauti v 17:15. Zájemci si budou moct autobus prohlédnout i zevnitř a pro ty, kteří nebudou mít vlastní lucerničku, budou připraveny zdarma čajové svíčky a kelímky, ve kterých bude možné si světýlko odnést domů.

Do Kadaně dorazili skauti s předstihem

Betlémské světlo hoří v Kadani už od 17. Prosince a od té doby s ním skauti udělali radost v kostelích, domovech pro seniory a dalších veřejných institucích. Veřejnost se na něj může těšit v pátek od 15 do 18 hodin ve skautských klubovnách, od 16 do 17 hodin bude plamínek k šíření u kina Hvězda.

Klášterecká skautka přivezla světlo z Vídně

V Klášterci hoří symbol klidu a míru už od 17. prosince, v Kostele Nejsvětější Trojice. Skauti ho přivezli přímo z Vídně, kde si pro něj, za pozornosti celého skautského světa i televizních kamer, došla právě kláštereckého Junáka.

Světýlko zahoří i v menších obcích

Na Lesnou přivezli skauti světýlko už tuto neděli, v kapličce sv. Antonína se bude mihotat až do Tří králů a lidé si pro něj mohou zajet kdykoli. Kaplička je otevřena dnem i nocí.



Na Kalku bude betlémský ohýnek k dispozici na Štědrý den a skauti ho budou roznášet přímo do domácností.

Obec Vysoká Pec nechá světýlko hořet v místní kapličce, zájemci si s lucerničkami mohou přijít od 17 do 18 hodin.

Skauti z Mostu přivezou do Vejprt betlémské světlo 23.12. Od 15 hodin bude plát v místním kostele.

V obci Kovářská se světlo bude rozdávat také den před Štědrým dnem, a to už dokonce odpoledne, od 14:15, u kostela sv. Michaela.

Harmonogram rozvozu světla:

Jirkov:

15:00 - 15:30 vlakové nádraží

15:35 - 15:45 autobusové nádraží

15:50 - 16:00 Náměstí E.Beneše

16:05 - 16:10 Horník



Chomutov

16:15 - 16:20 Písečná zdravotní středisko

16:22 - 16:27 Kamenná

16:31 - 16:36 Kundratická

16:41 - 17:00 Havlíčkova ulice, ZŠ duhová cesta

17:15 Náměstí 1. máje