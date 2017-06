Železnice je bezpečnější než silnice

Ústecký kraj /HLASUJTE/ - Velký nárůst počtu osobních automobilů ulevil železniční dopravě. Ta má dál podle expertů nezastupitelné místo.

Podle 71 procent panelistů Deníku z Ústeckého kraje se zlepšila kvalita železniční přepravy. O opaku je přesvědčeno 29 procent dotázaných. Odpovídalo 76 lidí.

Starší lidé si ještě pamatují neustále přecpané rychlíky. Cesta z montáží ze severu Čech domů do Olomouce nebo Brna byla za trest. Lidé stáli i v chodbových uličkách, ti otrlejší si lehli i na zem, v ruce třímali lahve piva a přežívali pár hodin, než dojeli na Moravu.

„Tak se skutečně jezdilo. Dnes si můžete vybrat, s kým pojede. Na dálkových trasách se provozovatelé vlaků o cestující přetahují. Osobní vlaky jsou nesrovnatelné. O jednu až dvě generace lepší. Staré motoráčky s dřevěnými lavicemi dnes provozuje muzeální železnice," říká Bohuslav Bechyně, velitel železničních hasičů ze Správy železniční dopravní cesty, Jednotky požární ochrany Ústí nad Labem.

Osobní vlaky podle něj navíc jezdí častěji než v minulosti. „Začátkem 80. let jsem denně jezdil z Ústí do Teplic v 6.52 hodin osobáčkem se zelenými vagóny. Neměl jsem šanci si sednout. Vlak byl natřískaný. Vždy jsem celou dobu musel stát. Ale o to krásnější bylo, když jsem v Teplicích v 7.20 hodin vystoupil a za 6,20 korun jsem si v místní nádražní restauraci dal dančí guláš a pivo. Podobně jako ve vlaku, i v hospodě bylo nabito," vzpomíná Ústečan Jaroslav Mikula.

Auta nejsou všechno

Podle ústeckého dopravního psychologa Jiřího Seidlice teď už ale lidé cestují vlaky méně. Méně cestujících tak znamená větší pohodlí. „Ve druhé polovině 90. let nastal ohromný nárůst počtu osobních aut. Pokračuje dodnes. Projevuje se to na celkovém počtu dopravních nehod, kterých přibývá," uvádí Seidlic. „Z hlediska dopravních nehod a zdravotních následků je železnice velmi bezpečná," dodává odborník.

Na bezpečnosti železnice se podepsaly i velké investice, což zdůrazňuje i soudní znalec v oblasti bezpečnosti železniční dopravy Petr Zimandl. „Železniční síť byla zásadně modernizována z hlediska traťového zabezpečení i souprav osobní dopravy. Osobní doprava má na železnici budoucnost i na regionální a místní úrovni. Iluze, že všechny problémy vyřeší auta, v praxi narazila," vysvětluje Zimandl s tím, že na krátkou a velkou vzdálenost se železnice lidem vyplatí. „Ať ve formě příměstských vlaků, metra, na větší vzdálenosti pomocí rychlíků a expresů," doplňuje.

Většina jezdí včas

Přes 90 procent osobních vlaků podle Zimandla v České republice denně dorazí do konečně stanice bez zpoždění. Nejvíce zpoždění mají expresní vlaky přijíždějící na české hranice ze západní Evropy. Za hodinovými zpožděními většinou stojí mimořádné události, které železničáři nemohou ovlivnit. „Stačí, když sebevrah vstoupí do trati před lokomotivu. Znamená to nejméně hodinové zpoždění. Podobně, jako když spěchající řidič vjede na přejezd, když se blíží vlak," zdůrazňuje Zimandl.

Lidé musí být také trpěliví při výlukách v rámci modernizace tratí. „V těchto případech na trati může být využívána jenom jedna kolej místo dvou nebo tří," připomíná Zimandl.

ANKETA: Zlepšila se v posledních čtyřech letech kvalita železniční osobní přepravy?

Moderní železniční koridory, kvalitnější železniční uzly, maximální využití soukromých investorů a dopravců na železnici ve prospěch pohodlí cestujících. Mnohé z toho stále zůstává snem, o němž si pasažéři mohou nechat zdát. Dostavba nových koridorů sice běžela slušným tempem a vláda schválila program rychlých železničních spojení, v mnoha směrech se však na českých tratích na zásadní zlepšení stále čeká. Přesun velké části nákladní dopravy z přetížených silnic do vlaků se zatím navzdory slibům nekonal, statistiky se pohnuly jen o pár desetin procenta. A na jasná pravidla transparentních soutěží na dotované vlaky stále čekají soukromí dopravci konkurující dominantním Českým drahám.

Miroslav Suchý

starosta, Dolní Zálezly

Vlakové soupravy dnes a dříve nelze srovnat. Vidím to denně, protože nám vlaky projíždějí obcí. Kvůli tomu postavili protihlukovou stěnu. Mám ale dojem, že noví soukromí dopravci své vlaky zanedbávají. Ale celkově se kvalita osobní železniční dopravy proti minulosti velmi zlepšila.

Martin Zíka

živnostník, odborník na cestovní ruch, Děčín, 49 let

Kvalita železniční přepravy se zlepšila i nezlepšila. Kvalita vlaků je výborná, četnost a návaznost spojů ale nedostačující.







Pavel Mészáros

vydavatel, Ústí nad Labem, 50 let

Po roce 1990 došlo k obměně vozového parku. Pohodlí v osobních vlacích je výrazně vyšší. Porovnejte, jak vypadaly staré červené motoráčky a dnešní soupravy. Také řízení železničního provozu se v digitální době dostalo minimálně o třídu výš. Nezměnil se jen lidský faktor.