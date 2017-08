FOTO: Armabeton svléká lešení

Chomutov – Dominanta Chomutova změnila barvu fasády v čistě bílou a šedou, aby splynula s oblohou.

Ze sedmnáctipatrového Armabetonu konečně „sklouzla“ větší část lešení a vykoukla nová fasáda. Léta byla chátrající výšková budova v centru Chomutova jen pro ostudu. Její nový vzhled už nikoho neuráží. Zatím však není jisté, kdy její útroby ožijí, protože vlastník pozměnil původní záměr. Datum kolaudace je tak nejasné.

Proměna Armabetonu je zásadní. Omšelé panely z tyrkysového skla, které se občas ulouply a spadly dolů, vystřídala bělostná fasáda rámovaná tmavě šedým pruhem. Tento vzhled posvětil městský architekt Jaroslav Pachner. „Chtěl jsem, aby tam bylo co nejvíc bílé. Aby budova splynula s oblohou a dům nebyl tak ,vysoký´,“ vysvětlil architekt. „Barevně i materiálově je to vkusné,“ ocenil výsledek.

S fasádou neladí pouze podnož budovy, která je stále oprýskaná. Kvůli ní se ještě architekt s vlastníkem sejdou, aby dořešili její vzhled.

Zatímco z vnějšku Armabeton vypadá tak, že by opět mohl ožít lidmi, ve skutečnosti bude obyvatelný až za řadu měsíců. Důvodem jsou změny, na které investor nemá stavební povolení. „Žádáme o změnu stavby před dokončením a také rozšíření parkovací plochy výměnou za naše pozemky,“ vysvětlil jednatel společnosti Sadeto Consulting SE Milan Rampach. Právě té Armabeton patří.

O změnu požádal na začátku srpna a stavební úřad o ní bude rozhodovat v zákonném termínu třiceti až šedesáti dní. Teprve po případném schválení se společnost může pustit do změn a až následně žádat o kolaudaci.

Byty, kanceláře, prodejny

Změna podle informací stavebního úřadu spočívá v tom, že chce investor vybudovat více bytových jednotek, aby je pronajímal. Původně jich mělo být přes sto. Další by vznikly na úkor prostor, které měly sloužit pro prodejny, restaurace se zázemím a služby. „Původním záměrem bylo vybudování polyfunkčního objektu. V horních patrech měly prostory pro ubytování různého typu střídat kancelářské prostory,“ přetlumočil za stavební úřad mluvčí magistrátu Tomáš Branda. „Spodní část bude využitá v souladu s původním stavebním povolením pro prodejny, služby a kancelářské prostory,“ doplnil.

Dále společnost předložila návrh na rozšíření parkovacích míst u budovy na šedesát pět. Tyto pozemky však nevlastní, takže by bylo potřeba vypořádat se s vlastníky.

Podle Milana Rampacha jsou lhůty na úřadech „dlouhé“, stěžuje si navíc, že mají úředníci v případě Armabetonu zvýšené nároky. „Můžete tam napsat, že celou stavbu řídí hasiči! Nařídili tam požární výtah, který je snad jen na dvou místech v republice, není ani v Experimentech. Nám ale nařídili evakuační i požární výtah,“ vadí mu.

Chomutované oproti tomu řeší jiný problém. Obávají se, jestli náhodou majitel v Armabetonu nebuduje obří ubytovnu. To však Rampach už dříve vyvracel. „Je to nesmysl, to by nikdo neudělal. Postaráme se o kvalitní provedení a pak si to necháme zdevastovat?" uzavřel.

ArmabetonObjekt pochází se sedmdesátých let, kdy platil za luxusní hotel s restaurací a obchody. V devadesátých letech tam sídlily soukromé firmy a rádio, které později vystřídali majitelé s vizemi vybudovat tam byznyscentrum či čtyřhvězdičkový hotel. Když neuspěli, snažili se věžák neúspěšně pronajmout. Před dvěma lety ho odkoupila chomutovská společnost Sadeto Consulting SE. Většinový podíl v ní získala manželka exsenátora Alexandra Nováka, odsouzeného pro korupci, Eva Nováková.