Armabeton se probouzí. Bude mít novou fasádu a přes sto bytů

Chomutov - Současný majitel získal zchátralou budovu za symbolickou jednu korunu, stát ho ale bude miliony.

ARMABETON kdysi sloužil jako hotel s luxusním ubytováním. Později se tam střídali majitelé, kteří však pro tak velkou budovu marně hledali využití. Foto: Deník/Mirka Šebestová

Roky pustl, dokonce z něj opadalo několik skleněných panelů. Až v posledních týdnech je v zanedbané dominantě Chomutova zase živo. Ve spodních patrech Armabetonu se bělají rámy nově vyměněných oken a ve vyšších podlažích se činí dělníci, takže je vidět, jak práce postupují. Armabeton prochází kompletní rekonstrukcí.



Současně s tím se ale Chomutované začali obávat, jestli tam majitel nebuduje ubytovnu. „Jen ubytovnu? Já slyšel, že tam budeme stěhovat Syřany a že na to dostaneme peníze od Merkelové," kousavě okomentoval Milan Rampach, jednatel společnosti Sadeco Consulting SE, které sedmnáctipatrová budova patří. „Je to nesmysl, to by nikdo neudělal. Postaráme se o kvalitní provedení a pak si to necháme zdevastovat?" nechápe obavy občanů, které zchátralá dominanta města nikdy nepřestala zajímat.



Společnost Armabeton pořídila, aby naplnila klasický podnikatelský záměr tedy uskutečnila projekt, který bude mít rozumnou návratnost. „Plánujeme tam sto až sto dvacet bytů o velikosti 1+1, 1+2 až 1+4. Teď pracujeme na vyklízení, bouráme rozpadlé příčky, vyklízíme suť a dáváme budovu do kupy. Postupně také pracujeme na výměně oken," vypočítal práce, na kterých stavaři dělají od začátku listopadu. Stará okna ve spodních patrech už vystřídala nová, třívrstvá a s každým dnem přibývají další.



Kromě široké škály bytů o různé velikosti mají dole vzniknout také prostory pro komerční využití. „Už teď o ně máme řadu zájemců," pochlubil se ohlasem Rampach. „Bude to moderní budova s upravenými pozemky, předělaným parkovištěm a novou fasádou," shrnul Milan Rampach co vše má zahrnovat kompletní rekonstrukce.



V těchto dnech společnost pracuje na tom, aby získala povolení pro stavbu lešení a stavaři se mohli pustit do oprav fasády.



Kdy budou veškeré práce završeny zatím není jasné. „Na jaře to nebude," podotkl bez bližšího časového určení jednatel.



Na rekonstrukci společnost nečerpá žádné dotace. „Nedostaneme ani halíř, naopak tam dáme XY peněz," uvedl Rampach s tím, že částku upřesňovat nebude. „S penězi budeme nakládat rozumně, ale ne na úkor kvality," dodal jen.



Na výsledek jsou zvědaví obyvatelé města včetně jeho vedení. „Město je rádo, že dosud prázdná budova ožije a už nebude městu dělat ostudu. Také vítáme, že zchátralá stavba už nebude dál ohrožovat Chomutováky," tlumočil mluvčí Jan Rödling postoj magistrátu.



Sedmnáctipatrová výšková budova pochází ze 70. let a svou vizáží je jasnou připomínkou socialistického realismu. Kdysi to byl hotel s nabídkou luxusního ubytování, restaurací a obchody. Na začátku devadesátých let tam sídlily soukromé firmy a rádio. Později se tam střídali majitelé, kteří měli představu, že tam vybudují byznys centrum s kancelářemi či čtyřhvězdičkový hotel a poté se alespoň snažili půlku věžáku pronajmout. Vše neúspěšně.



Ještě před rokem Armabeton vlastnila realitní kancelář Pragorent, která měla původně záměr prodat budovu za 35 milionů korun. Nakonec se jí zbavila za symbolickou jednu korunu ve prospěch místní společnosti Sadeco Consulting SE.