Areál fotbalové hřiště v Klášterci se má stát rájem atletů

Klášterec nad Ohří – Město chce kláštereckým atletům zlepšit podmínky a vybudovat ve městě moderní atletické multifunkční sportoviště. Na místě stávající škvárové atletické dráhy zdejšího fotbalového stadionu by měla vzniknout dráha s umělým povrchem. V prostoru za brankami by měly být sektory pro technické disciplíny. Město má zpracovanou studii a již si podalo žádost o dotaci. Pokud jí získá, rekonstrukce začne již příští rok.

Areál fotbalového hřiště by měl projít velkou proměnouFoto: Deník/Miroslava Šebestová

Rekonstrukce by měla přijít přibližně na 36 milionů korun. „Žádost o dotaci je podaná, čekáme, zda budeme úspěšní. Pokud ano, budeme muset v souladu se zákonem vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Když půjde vše hladce, mohla by se rekonstrukce uskutečnit již příští rok," řekl Vlastimil Dokoupil, vedoucí odboru stavby a rozvoje města Klášterce.

Úspěchy

Místní atleti si vedou velmi dobře a už se o nich ví nejen u nás doma „I přesto, že náš atletický oddíl nemá dlouhou historii, máme sto členů, tak sbíráme medaile téměř v každém závodě," řekla Chomutovskému deníku předsedkyně oddílu Veronika Purmanová. Stávající podmínky na fotbalovém hřišti s atletickou dráhou tréninkům nevyhovují. Některé technické disciplíny se zde nedají trénovat vůbec a tak musí atleti využívat k tréninku prostory ostatních spřátelených atletických klubů.

Technické disciplíny



„Třeba skok o tyči tady vůbec dělat nemůžeme a musíme jezdit trénovat až do Prahy," uvedla jako příklad Purmanová. Obdobné je to i v případě dalších technických disciplín. „Vlastně tu můžeme trénovat pouze běh ve všech distancích až do tří kilometrů," dodala předsedkyně. Návštěva sousedních sportovišť je náročná jak časově, tak ekonomicky. Přesto se oddíl může pochlubit řadou úspěchů. Daniel Vejražka je mistrem republiky v běhu na 400 metrů a Ondřej Páleník získal na mistrovství bronzovou medaili ve skoku o tyči. Atletický oddíl je takové moje dítě. Založili jsme ho v roce 2003. V roce 2009 jsme udělali velký nábor a většina z těch, co se tehdy přihlásila, tu je dodnes, prozradila Purmanová. Atletům tedy nezbývá než čekat a věřit, že vše dopadne dobře.

Vítězství Dana Vejražky na MČR na 400 m.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ATLETICKÉHO ODDÍLU

MISTROVSTVÍ ČR v hale 2016:

1. místo – Daniel Vejražka, 400 m.

3. místo – Ondřej Páleník, skok o tyči

MISTROVSTVÍ ČR na dráze:

4. místo – Ondřej Chloupek, 400 m.

5. místo – Ondřej Páleník, skok o tyči

11. místo – Václav Zahrádka, skok o tyči

4. místo – Tomáš Bernášek, 1.500 m. překážek

Mezistátní utkání dorostu:

1. místo – Ondřej Chloupek, 800 m.

MISTROVSTVÍ EVROPY, TBILISI:

6. MÍSTO – ONDRA CHLOUPEK, ŠTAFETA 100-400 m.